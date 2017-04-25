Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKPM'nin Kararı Siyasi, Tanımıyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Reuters haber ajansına mülakat verdi.

AKPM'nin Türkiye kararını sert şekilde eleştiren Erdoğan, Türkiye'yi dışlayan bu kararın tamamen siyasi olduğunu belirterek "kararı tanımıyoruz" dedi.

AYM VE AİHM'İN BU KONUDA YETKİSİ YOK"

Erdoğan, referandum konusunda da değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin Danıştay ve YSK kararlarının ardından AYM ve AİHM'e gideceği değerlendirmelerini eleştiren Erdoğan "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin referandum sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yetkisi yok" dedi.

"AK PARTİ'NİN BAŞINA GEÇECEĞİM"

Referandum'un ardından partili olma yasağının kalkacağını da hatırlatan Erdoğan "Resmi sonuçlar YSK tarafından açıklandıktan sonra AK Parti'nin başına geçeceğim" dedi.

"OPERASYON ÖNCESİ ABD, RUSYA VE K. IRAK'A HABER VERİLDİ"

Erdoğan, bu sabah Suriye'nin Karaçok ve Kuzey Irak'ın Sincar bölgelerine düzenlenen operasyonlar öncesi ABD, Rusya ve Kuzey Irak'a haber verildiğini de açıkladı. Erdoğan "Sincar'ın PKK'nın üssü olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD'Yİ YALANLADI

Erdoğan, bu sözleriyle ABD'yi de yalanlamış oldu. Beyaz Saray, bu akşam yaptığı açıklamada, operasyon konusunda koalisyon güçlerine bilgi verilmediğini ve bu "saldırıdan" derin endişe duyulduğunu belirtmişti.