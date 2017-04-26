Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timi Davasına Devam Edildi (4)
"BÜYÜĞÜMÜZLE GÖRÜŞTÜM HERKESE SELAMI VAR DİYORDU"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenlenen suikast girişimi davasında SEGBİS ile tanık olarak dinlenen ve İzmir'de cezaevinde tutuklu bulunan 'Şapka' kod adlı gizli tanık Albay Hakan Bıyık, çarpıcı ifadelerde bulunuldu.
"BÜYÜĞÜMÜZLE GÖRÜŞTÜM HERKESE SELAMI VAR DİYORDU"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düzenlenen suikast girişimi davasında SEGBİS ile tanık olarak dinlenen ve İzmir'de cezaevinde tutuklu bulunan 'Şapka' kod adlı gizli tanık Albay Hakan Bıyık, çarpıcı ifadelerde bulunuldu. Bıyık, darbe girişiminin Ankara'da bir villada planlandığını anlatarak, "Adil Öksüz her gün villadaydı. Herkes soruları ona soruyordu. Salondan ayrılıp yan odaya geçip 10 dakika sonra tekrar geri geliyordu. 'Büyüğümüzle görüştüm herkese selamı var' diyordu. Fethullah Gülen'i kast ettiğini herkes biliyordu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava devam edildi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'ndaki duruşmada Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay eski Başkanvekili Albay Hakan Bıyık, SEGBİS ile ifade verdi.
ÖKSÜZ, HER GÜN VİLLADAYMIŞ
Cemaat imamının kendisine 5 Temmuz tarihinde mesaj gördeğini anlatan Albay Hakan Bıyık, "Ankara'da havalimanından alınarak bir villaya götürüldüm. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyacağını burada öğrendim. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'i orada gördüm. Kendisinin kim olduğunu bilmiyordum. Medyadan çıkan haberlerden kim olduğunu öğrendim. Toplantılarda salonda gördüm. Kendisiyle doğrudan bir kere konuştum. Yönetime el koyma girişimin cemaat içindeki insanların karşı çıkacağını söyledim. Bana dönerek ne olacakmış ya dedi. Villaya giriş çıkışlarda yanımızda bir sivil şahıslar bulunurdu. İmam diye tabi edilir. O evde genel olarak konuşulan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyması, hava operasyonlarının nasıl yapılacağıydı. Adil Öksüz her gün villadaydı. Herkes soruları ona soruyordu. Adil Öksüz'ün salondan ayrılıp yan odaya geçip 10 dakika sonra tekrar geri geliyordu. Büyüğümüzle görüştüm herkese selamı var diyordu. Zaten o kişinin Fethullah Gülen olduğunu herkes tahmin ediyordu" dedi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKTAKİ GEMİYE BIRAKILACAKTI"
Albay Bıyık ifadesinde, "Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili kendisinin köşkten helikopterle alınıp karaya indirileceği tekrar oradan helikopterle alınıp denize açılmış bir gemiye bırakılacağı yönünde sözler duydum. Özel Kuvvetlerin sıfırdan oluşturulacağı hepsinin de cemaat mensuplarından oluşturulacağını biliyordum. 'Yurt Sulh' konsey değil, harekatın adı olarak geçti. Adil Öksüz büyüğümüzle görüşüp, Çarşamba günü tekrar döneceğini söyledi. 2013 yılının temmuz ayında sivil imam tarafından telefonuma ByLock programı kuruldu. Bu programdan Fethullah Gülen'in dini içerikli mesajları geliyordu. Villadaki sohbette Adil Öksüz, 15 Temmuz için 'Şeytanı içimize karıştırmayalım. Allah'ın yardımıyla bu iş sonuçlanacaktır. Darbe 15 Temmuz saat 03.00 olarak planlanıyordu" dedi.
SÖNMEZATEŞ VİLLADAN AYRILMAMIŞ
Cumhuriyet savcısı, sanık ve tank avukatlarının sorularını cevaplayan Albay Hakan Bıyık, ifadesinde şunları anlattı;
"Adil Öksüz'e bir kısmımız ağabey, bir kısım hoca diye hitap ediyordu. Harun Biniş'de oradaydı. Villadaki toplantıda yaklaşık 15 kişi bulunuyordu. Kalacak yerim olmadığı için salondaki çekyatta yatıyordum. Geceleri benimle birlikte kalanlarda bulunuyordu. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in villadan ayrıldığını görmedim. Cumhurbaşkanımızın eski başyaveri Ali Yazıcı'yı tanımıyorum. Albay Fırat Alakuş'u tanıyorum ve o evde gördüm. 8 yıl önce cemaat ağabeyim tarafından bana 1 dolar verildi. Paranın bereket getirmesi için Fethullah Gülen tarafından gönderildiğini söyledi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un 'Bu para size bereket sağladı mı?' sözü salonda gülüşmelere neden oldu. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.
Cavit AKGÜN / MUĞLA,