Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Moğolistan Büyükelçisi'nden Güven Mektubu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Büyükelçisi Ravdan Bold'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunan Moğolistan Büyükelçisi Bold, daha önce Moğolistan Barış ve Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı ve Moğol-Amerikan Dostluk Topluluğu Başkanı olarak görev yapıyordu.



- Ankara