Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin 29. Genel Kurulu'nda Cafer Esendemir yeniden başkan seçildi.



Çukurova Gazeteciler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29. Genel Kurul Adana Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda yapıldı.



Genel kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan seçimi yapıldı.



Divan başkanlığına Samih Azmi Ezer, divan başkan yardımcılığına Yusuf Savaş Kürklü, yazmanlığa Adnan Ercan ile İnci Çeliköz seçildi.



Başkan Cafer'in açılış konuşmasının ardından faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesine geçildi.



Daha sonra adaylardan İsmail Başkan ve Cafer Esendemir birer konuşma yaptı.



Bazı üyelerin söz alarak cemiyet ile ilgili konularda görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından başkanlık seçimine geçildi.



Genel kurulun ilk turunda başkan adaylarından İsmail Başkan, "Sonuçlar resmi olarak açıklanmadan ikinci tur oylamasından çekiliyorum. Blok yönetim kurulu listemi de çekiyor, Cafer Esendemir ve yönetimine başarılar diliyorum." dedi.



Bunun üzerine Cafer Esendemir ile İsmail Başkan el ele vererek üyeleri selamladı.



Yapılan sayımda İsmail Başkan 58 oy alırken, Cafer Esendemir 134 oy alarak güven tazeledi.



Cafer Esendemir, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, cemiyetin kurumsal kimliğini daha yukarılara taşımak için yönetim kurulu ile birlikte üzerlerine düşeni yapacaklarını, bu konuda tüm cemiyet üyelerinden destek beklediklerini söyledi.



Yapılan oylama sonunda yeni yönetim kurulu: Cafer Esendemir (Başkan) Sait Güleç, Ömer Üney, Mutlu Mete, Yusuf Baştuğ, Süreyya Uri Aksoy, Hakan Köker, Sefa Saygıdeğer, Hüseyin Arat'dan oluştu.