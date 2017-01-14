Çorum Valisi Kılıç İskilip'te İncelemelerde Bulundu

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, İskilip ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



İlçede ilk önce Metin Alkan Halk Eğitim Merkezinde ilçenin yöneticileri ve muhtarlarla bir araya gelen Kılıç, Kaymakam Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Recep Çatma'dan brifing aldı.



Muhtarların sorunlarını da dinleyen Kılıç, ilçenin sorunlarının çözümü noktasında görüş alış verişinde bulundu.



Kılıç, burada yaptığı konuşmada, İskilip'i daha iyi noktaya getirebilmek için çalışma toplantısı düzenlediklerini belirterek, "Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptım ve dünyanın farklı ülkelerine gittim. Şunu söyleyebilirim ki Çorum bugüne kadar vaktini boşa geçirmemiş, gayet iyi bir şekilde kendisini hazırlamış ve iyi bir konuma gelmiş. Türkiye standartlarına göre ortalamanın çok üzerinde bir il. Bu hizmetleri bugüne kadar isabetli bir şekilde, düzgün bir zamanlamayla hizmet eden milletvekillerimize ve Çorum'un ileri gelenlerine bu tablodan dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Vali Kılıç, ilçeyi gezerek incelemelerde bulundu.



Vali Kılıç'a İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Çorum Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış da eşlik etti.