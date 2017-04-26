Çorum'da Sahte Rakı Ele Geçirildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada pet şişelerde 14 kilo 760 gram sahte rakı ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, E.K. (29) isimli şahsın Çorum İl Merkezinden sahte rakı getireceği ihbarı alan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şahsa ait aracı takibe alarak Sungurlu ilçe girişi Polis Uygulama ve Kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada aracın bagajında pet şişelerde toplam 14 kilo 760 gram sahte rakı ele geçirildi.



Şüpheli E.K.'ya, 5607 sayılı kanun kapsamında adli işlem uygulandığı, ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan da gerekli işlemin yapıldığı öğrenildi. - ÇORUM