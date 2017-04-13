Çorlu Mühendislik Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Tanıtıldı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilecek "Sosyal Sorumluluk Projeleri" tanıtıldı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, tanıtım toplantısına Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yinanç, Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aysun Sağbaş, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları sakinleri ve öğrenciler katıldı.



Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Tecer toplantıda yaptığı konuşmada, projelerin önemine değinerek, "Bu projeye değer katan şeyler ne onlardan bahsetmek istiyorum. Bu gün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projesini değerli kılan, temelde 4 tane özelliği var. Bunlardan ilki paydaşlarımız, ikincisi kurumsal işbirliği, üçüncüsü üniversite toplum kaynaşması, dördüncüsü ise gençlerimizin kazanımı olarak sınıflandırabiliriz." diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından proje kapsamında Çorlu Huzur evi sakinlerinden Emine Balcı, deneyimlerini paylaşarak projenin önemine değindi.



Daha sonra toplantıda tanıtımı yapılan projeleri, sosyal sorumluluk projeleri danışmanı Öğr. Gör. Hülya Perin öncülüğünde Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından tanıtıldı.



"Masal Parkları Gönüllü Torunun Olayım", "Gönüllü Trafik Polisi", "Oyuncağını benimle paylaşır mısın?", "Mahalle Kütüphaneleri", "Uyuşturucu Uyuşturur Dikkat!", "Bir Bilene Danış ve Sen de Yoksa Ben de Var", sosyal sorumluluk projelerini tanıtarak katılımcıları bilgilendirdi.



Tanıtım toplantısı, bilgilendirme sunumlarının ardından toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı.