Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında, yol kenarındaki uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Çorlu - Ergene yolu, Çırak Bayırı mevkisinde, Edirne istikametine doğru seyir halinde bulunan Serdar Güngörmez yönetimindeki 59 PC 075 plakalı otomobil, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.
Kazayı gören çevredekilerin sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüyü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürdü.
Otomobil, devrildiği uçurumdan çekici vasıtasıyla kurtarıldı.
Çorlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında, yol kenarındaki uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında, yol kenarındaki uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
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