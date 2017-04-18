Çorlu'da Suikast Silahı Ele Geçirildi

Çorlu'da, bir evin bahçesinde biri suikast silahı olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi.

Çorlu'da Suikast Silahı Ele Geçirildi

Çorlu'da, bir evin bahçesinde biri suikast silahı olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesindeki evinin bahçesini sebze ekmek için kazan N.A, poşet içerisinde toprağa gömülmüş 2 tabanca buldu.

Karşılaştığı manzara karşısında şaşkına dönen şahıs, polisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bir tanesi suikast silahı olarak bilinen 2 adet tabancaya el koydu.

Ayrıca, olay yeri inceleme ekipleri de bahçede inceleme yaptı.

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