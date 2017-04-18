Çorlu'da Suikast Silahı Ele Geçirildi

Çorlu'da, bir evin bahçesinde biri suikast silahı olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesindeki evinin bahçesini sebze ekmek için kazan N.A, poşet içerisinde toprağa gömülmüş 2 tabanca buldu.



Karşılaştığı manzara karşısında şaşkına dönen şahıs, polisi arayarak yardım istedi.



Olay yerine gelen polis ekipleri bir tanesi suikast silahı olarak bilinen 2 adet tabancaya el koydu.



Ayrıca, olay yeri inceleme ekipleri de bahçede inceleme yaptı.