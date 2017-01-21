Çorlu'da Asayiş

Çorlu'da bir otomobilde 47 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Havuzlar Mahallesinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.



Araçta yapılan aramada 47 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Olayla ilgili S.T. gözaltına alındı.



- Çorlu'da eroin ele geçirildi



Çorlu'da bir kişinin üzerinden 135 gram esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.



Y.Ş.'nin üzerinde arama yapan ekipler, 135 gram esrar buldu.



Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Çorlu'da kaçak sigara ele geçirildi



Çorlu'da bir iş yerinde 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre Hıdırağa Mahallesindeki bir iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını alan ekipler, inceleme başlattı.



Ekipler, iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 200 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Olayla ilgili iş yeri sahibi F.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.