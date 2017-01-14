Corbeil Türk-Fransız Kültür Derneği'nin Yeni Binası Açıldı

Fransa'da, Corbeil Türk-Fransız Kültür Derneği'nin yeni binası hizmete girdi.



Paris yakınlarındaki Corbeil-Essonnes bölgesinde yer alan dernek binasının açılışına Corbeil Türk-Fransız Kültür Derneği Başkanı Kadir Kılıç, olimpiyat ve dünya şampiyonu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Türkiye Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, Paris Başkonsolosu Emre Kadıoğlu, Essonnes Senatörü Serge Dassault ve Corbeil-Essonnes Belediye Başkanı Jean-Pierre Bechter katıldı.



Açılışa bölgede yaşayan Türkler de yoğun ilgi gösterdi. 5 bin metrekarelik dernek binasında cami, kafeterya, toplantı salonları, kütüphane, misafirhane ve market bulunuyor.



Başkan Kılıç, açılıştaki konuşmasında, 8 yıllık emek sonucu, belediye başkanı ve senatörün de yardımlarıyla derneğin yeni binasını açtıklarını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Açılış töreni kurdela kesiminin ardından düzenlenen kermesle sona erdi.