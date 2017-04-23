Çocukların "23 Nisan Hediyesi" Mutluluğu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sinop Güç Birliği Derneğince organize edilen etkinlikte, çocuklara kitabın yanı sıra ayakkabı, mont, Türk bayrağı, çikolata ve kalem gibi hediyeler dağıtıldı.



Sinop Güç Birliği Derneği tarafından belediyeye ait Aşıklar Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, hediyelerin yanı sıra Amazon Kadınlar Grubu'nca düzenlenen gösteri ile gönüllerince eğlendi.



Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezinde kalan çocukların da yer aldığı etkinlikte Sinop Fenerbahçeliler Derneği üyelerince çocuklara Fenerbahçe bayrağı hediye edildi.



Sinop Güç Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Erdoğan Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağıttıkları hediyelerle çocukların bayram mutluluklarını ikiye katlamak istediklerini söyledi.



Dört yıldır sürdürdükleri etkinliğin her geçen yıl büyüyerek daha fazla çocuğa ulaştığını dile getiren Altay, bugün 2 bin üzerindeki kitabın yanı sıra çocuklara ayakkabı, mont, çikolata, kalem, fidan dağıttıklarını anlattı.



Sinop Güç Birliği Derneği olarak çocukların mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:



"23 Nisan zaten çocuklarımızın kendilerini mutlu hissettikleri bir gün. Bizim amacımız dağıttığımız hediyelerle onların mutluluklarını ikiye katlamak. Çocuklarımızı mutlu ettik. Ayrıca yapılan gösterilerle çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezinde kalan çocukların da etkinliğimize katılması bizleri ayrıca mutlu etti. Tüm dernek üyesi arkadaşlarımıza ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum."