Çocuklardan Polise Ziyaret

Üsküdar Çocuk Üniversitesi öğrencileri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.



Üsküdar Çocuk Üniversitesinden 30 öğrenci Üsküdar'daki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne hem moral vermek hem de polislik mesleği ile ilgili bilgi almak için ziyarette bulundu. Şube Müdürü Leman Süheyla Soylu ve polis memurları tarafından karşılanan çocuklara trafik kuralları ve polis görev ve yetkileri hakkında bilgi verildi, çizgi film ve animasyonlar izletildi.



Çocuklara uzman polisler tarafından sokakta ve internet ortamında tanımadıkları kişilere nasıl davranmaları gerektiği, kişisel bilgilerinin güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Kaybolmaları durumunda çocukların neler yapmaları gerektiği de anlatıldı.



Soylu, çocuklara polislik hakkında bilgi vererek "Biz çocuklarımızı seviyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, onları ne kadar güzel yetiştirebilirsek toplumumuza o kadar faydalı olacaklardır. Sizler geleceğin anneleri ve babaları olacaksınız, geleceğin hakimi, savcısı, polisi hatta cumhurbaşkanı, başbakanı olacaksınız. Sizler bizim için çok önemlisiniz o yüzden bizler ziyaretinizden oldukça mutlu olduk" diye konuştu.



Polislerle fotoğraf çektiren çocuklara, içinde şapka, anahtarlık ve not defteri olan hediye paketleri verildi.