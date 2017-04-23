Çocuklar Coşkun Aral ile Foto Safari Yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Safari Parkında Çocuk Objektifinden Yaban Hayatı" foto safari programı düzenlendi.



Önceden belirlenen 100 çocuk, foto muhabiri Coşkun Aral ve ekibiyle birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Safari Parkı'ndaki hayvanları fotoğrafladı.



Program kapsamında çocukların çektikleri fotoğraflar arasından yapılacak eleme sonrasında birinci olan karenin sahibi, profesyonel fotoğraf makinesiyle ödüllendirilecek. Ayrıca en güzel 30 karenin sahibine de çeşitli hediyeler verilecek.



"Afrika'ya gidiyorlardı, artık Gaziantep'e gelmeleri yetiyor"



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisinde geçen yıl hizmete açılan Safari Park'ın Türkiye'de bir ilk, dünyada ise sayılı yerlerden biri olduğunu belirtti.



Safari Park'ta deve, deve kuşu, at, geyik, ceylan, tavuk, karaca, hindi, tavus kuşu, bizon, lama, pelikan, leylek gibi 300 türden hayvanın birlikte yaşadığını anlatan Şahin, "Bu güzelliği insanlar görmek için Afrika'ya gidiyordu. Artık Gaziantep'e gelmeleri yetiyor. Ben de bu görüntülerden ve bu güzelliklerden büyük onur ve şeref duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burayı yaşatmak, sevmekle alakalı. Sevmeden burayı yaşatmak mümkün değil." dedi.



Şahin, Safari Park'ta ünlü foto muhabiri, gazeteci Coşkun Aral'ın katkılarıyla 23 Nisan nedeniyle bir foto safari düzenlediklerini dile getirerek, "Coşkun Bey bir marka, Gaziantep de bir marka. İki dünya markası birleşti çocuklarımız, buradaki canlıların kendilerince fotoğraflarını çekecekler. En güzelini ve en farklı olanını seçip, çocuklarımızı ödüllendireceğiz. Çocuklarımıza bizim doğa sevgisini vermemiz lazım. Çocukları bu bilinçle yetiştirirsek yarının dünyası daha sevgi dolu, barış dolu ve adaletli olacak. Her şey sevmeyle başlıyor. Biz burada sevgi tohumları atıyoruz ve bunu da bugün Coşkun beyin kamerasıyla birleştiriyoruz." diye konuştu.



"Dost dünyaya ait canlıları çekecekler"



Foto muhabiri Coşkun Aral da 23 Nisan'ın dünyada çocuklara verilmiş en güzel bayram olduğunu ifade ederek böyle bir günde Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni sürekli takip ettiğini, özellikle yeni açılan Safari Park'ı ilk kez görme imkanı bulduğunu anlatan Aral, "Burası muhteşem bir yer. Gezegeni birlikte paylaştığımız canlılarla insanın rahatlıkla ilişki kurduğu bir ortam var burada. Yaşadığımız dünyaya sahip çıkacaksak öncelikle tanımamamız lazım. Geyikler, ceylanlar, tavşanlar insanlarla iç içe. Umarım bu barış ortamını bütün dünyaya yansıtabiliriz." ifadesini kullandı.



Aral, Gaziantep'te daha önceden belirlenen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 100 çocukla birlikte gruplara ayrılarak Safari Park'ta fotoğraflar çekeceklerini belirterek, "Onlar doğada gördüklerini fotoğraflayacaklar. Vahşi olarak adlandırılan bence dost dünyaya ait canlıları çekecekler. Yırtıcıları da çekecekler." diye konuştu.



Gaziantep'te bir kentlilik bilinci bulunduğunu ve çocukların düşünüldüğünü dile getiren Aral, "Çocuklarımıza bir dünya bırakmak istiyorsak yaşadıkları dünyadan gerçek manzaraları, dokunabilecekleri gerçekleri vermemiz lazım. Yoksa han hamam bırakmışız hiçbir şey ifade etmez. Burada çekilecek fotoğrafların çocukların hayatında önemli birer anısı olacak."