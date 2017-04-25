Çocuğa İşkence Yapan Suriyeliler Yakalandı

ŞANLIURFA'da, çalıştıkları inşaatta 9 yaşındaki Mustafa Y.'ye kazma ve kürekle işkence yaptıkları iddiasıyla aranan 3 Suriyeli'den 2'si, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.Eyyübiye İlçesi'nin Salman Mahallesi'nde, geçen hafta meydana gelen olayda; çiftçilik yapan Halil Y.'nin yaptırdığı ev inşaatında sıvacı olarak çalışan Suriyeli 3 işçi, Arapça bağırdıkları 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Y.'yi kucaklarında sallayarak pencereden atma tehdidinde bulundu. Korkudan gözyaşlarına boğulan çocuğa kazma ve kürekle yapılan işkence yine Suriyeli işçiler tarafından gülerek cep telefonu kamerasına kaydedildi. Suriyeli işçilerin işkencesi, telefonu verdikleri ağabeyi Abdullah'ın görüntüleri fark etmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıktığını fark eden Suriyeli işçiler ortadan kaybolurken, mağdur çocuğun babası Halil Y., suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Suriyeli 3 işçiden 2'sini Yenice Mahallesi'nde gizlendiği evde yakaladı. Gözaltına alınan Suriyeli işçilerde Mahir Aldahir ve İsmail Aldahir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Çocuğa işkence yapan Suriyeli diğer işçinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürdürülüyor.