Cizre'den Kısa Kısa

Cizre Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle açılan girişimcilik eğitimi kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi.



Cizre Kaymakamlığında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Adanur, kursu başarıyla tamamlayan girişimcilere başarı dileğinde bulundu.



Adanur, şöyle dedi:



"Böyle bir yola başlarken bazı engellerle karşılaşabilirsiniz ama hedeften şaşmayın, öyle yada böyle hedefinize ulaşırsınız. Gençlere tavsiyem hayalinizi ve onurunuzu kaybetmeyin. Her zaman hedefe ulaşmak için küçük bir adım atılır ve her şey bir adımla başlar."



-Akılı kavşak çalışması



Cizre'de artan nüfusa bağlı olarak ulaşımın artması ve bundan dolayı da yol ve caddelerin yetersiz kalmasıyla birlikte Cizre Belediyesi hem yolları genişletmek hem yaya hem de araç trafiğini rahatlatmak amacıyla Yafes Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda başlattığı akıllı ulaşım ve kavşak çalışması projesi devam ediyor.



Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Adanur, yaptığı açıklamada, projenin tamamlanmasıyla araç ve yaya sirkülasyonunda rahatlatma yaşanacağını söyledi.



-Dilenci operasyonu



Cizre Belediyesi zabıta ekiplerince, ilçede insanların duygularını istismar eden ve insanları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.



Yapılan çalışmalarda yakalan 4 kişiye idari para cezası verildi.