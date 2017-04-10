Cizre Belediyesinin Çevre Düzenlemesi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi ilçede çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ahmet Adanur'un talimatıyla Sanat Sokağı'nda çevre düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırma çalışması başlatıldığı bildirildi.



Yapılan çalışmaların ardından Sanat Sokağı'nın modern bir görünüm kazanacağı kaydedildi.