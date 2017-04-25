Çipras'tan Kreditörlere Şartlı Uzlaşma Mesajı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkenin kreditörlere olan borcunun hafifletilmemesi halinde kurtarma paketi reformlarının uygulanmayacağını söyledi.



Çipras, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Yunanistan ve kreditörleri arasında aylardır devam eden kurtarma paketi müzakerelerini değerlendirdi.



Yunanistan'ın hedeflenenin çok üzerinde gelen faiz dışı bütçe fazlasının önemine değinen Çipras, "Eğer bu rakamı tutturamasaydık şu an (IMF Direktörü) Lagarde ile (Alman Maliye Bakanı) Schauble arasında ping-pong topuna dönecektik." ifadelerini kullandı.



Çipras, müzakerelerde aylardır devam eden gecikmenin ise kreditörler arasındaki fikir ayrılıklarından kaynaklandığını savunarak, hükümetin elinden gelen çabayı gösterdiğini kaydetti.



Kreditörler ile üzerinde uzlaşılan kemer sıkma önlemlerinin hükümet tarafından meclisten geçirileceğini bildiren Çipras, "Bu önlemleri, borç hafifletmeye ilişkin bir anlaşmayı elde etmek için yasalaştıracağız. Eğer borç konusunda bir çözüme varamazsak, bu önlemler uygulanmayacak." ifadelerini kullandı.



Çipras, hükümet tarafından kabul edilen kemer sıkma önlemlerinin sevindirici olmadığına işaret ederek, Yunan halkının şimdiye kadarki fedakarlıklarının boşa gitmemesi için çabaladıklarını vurguladı.



Avro Grubu'nun 22 Mayıs'taki toplantısına kadar borç hafifletme konusunda anlaşmaya varılması umudunu dile getiren Çipras, "Amaç, kurtarma paketi müzakerelerini bir an önce tamamlamak ve ülkeyi yeniden daimi bir şekilde mali piyasalara geri döndürmek." diye konuştu.



Avro Grubu'nun 7 Nisan'daki toplantısında, taraflar uzun süren görüşmeler sonunda çerçeve anlaşma sağlamıştı. Buna göre, Yunanistan 2019 ve 2020'de emeklilik maaşları ve vergi muafiyeti tavan sınırını düşürerek ek kemer sıkma önlemleri almayı kabul etmişti.



Yunan tarafının talep ettiği orta vadede ülkenin 315 milyar avroyu bulan kamu borcunun hafifletilmesi konusunda ise bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Bu konuda, özellikle IMF ve Almanya arasında fikir ayrılığı mevcut.



Yunanistan'ın temmuz ayında kreditörlere 7 milyar avroluk geri ödemesi bulunuyor.