Cinayette Kullanılan Tabanca, Teröristlerin Kaldığı Evde Ele Geçirildi

VAN'ın Edremit İlçesi'nde 3 ay önce 2 teröristin etkisiz hale getirildiği evde yapılan aramalarda ele geçirilen tabancanın, geçen yıl bir kişinin öldürülmesi olayında kullanıldığı belirlendi.



Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 18 Ocak günü Edremit İlçesi'ne bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü üyesi S.Ç., ve S.T.,'nin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada olayın ardından ekiplerin evde yaptığı aramalarda ele geçirilen bir tabancanın incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildiği belirtilerek şöyle denildi:



"Kriminal laboratuvarı tarafından düzenlenen raporda, tabancada elde edilen mukayese kovanlar ile 29 Ağustos 2016'da İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde M.M.D. isimli şahsın ölümünde ele geçen kovanların aynı tabancayla atıldığı, 18 Ocak 2017 günü etkisiz hale getirilen bölücü terör örgüt mensuplarının üzerinde çıkan tabancanın M.M.D. isimli şahsın öldürülmesi olayında kullanılan tabanca olduğu tespit edilmiştir." - Van