Cinayet Zanlısının Dini Nikahla Yaşadığı Kadın Gözaltına Alındı

Adana'da bir kişinin öldüğü bıçaklı ve silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde 2 gün önce Özkan Tatlı'nın (31) kavgada pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan Ferdi Ç'nin (32) dini nikahla yaşadığı Dilek Z. (25) de gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimine getirildi.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, Tatlı'nın üst kat komşusu Dilek Z'ye telefonla mesaj göndererek sözlü olarak taciz ettiği ileri sürüldü. Bunu haber alan Ferdi Ç'nin arkadaşı Ahmet B. (27) ile Tatlı'nın evine gittiği, çıkan kavgada Tatlı'nın satırla Ferdi Ç. ve arkadaşı Ahmet B'yi yaraladığı, bunun üzerine Ahmet B'nin pompalı tüfekle Tatlı'yı vurduğu iddia edildi.



Olay



Yenibaraj Mahallesinde 2 gün önce Özkan Tatlı ile Ferdi Ç. ve arkadaşı Ahmet B. arasında çıkan kavgada, Ferdi Ç. ve Ahmet B. satırla yaralanmış, Tatlı ise pompalı tüfekle vurulmuştu.



Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Tatlı hayatını kaybetmiş, Ahmet B. yoğun bakıma kaldırılmış, Ferdi Ç. ise tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.