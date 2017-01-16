Çınarcık Belediye Başkan Yardımcısı Cabir Balkış, 11 Ağustos 2016'da uzaklaştırıldığı görevine geri döndü.
Çınarcık Kaymakamlığı Olağanüstü Hal Büro Amirliğince 11 Temmuz 2016'da yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Balkış, görevine başladı.
Balkış'ın, 13 Ocak itibariyle görevden uzaklaştırılma tedbirinin kaldırıldığı öğrenildi.
Çınarcık Belediye Başkan Yardımcısı Balkış, Görevine Başladı
Çınarcık Belediye Başkan Yardımcısı Cabir Balkış, 11 Ağustos 2016'da uzaklaştırıldığı görevine geri döndü.
Çınarcık Belediye Başkan Yardımcısı Cabir Balkış, 11 Ağustos 2016'da uzaklaştırıldığı görevine geri döndü.
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