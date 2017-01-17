HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Çin, Yabancı Yatırım Planını Açıkladı
BİST
82.069 %0,44
DOLAR
3,7909 %-0,57
EURO
4,0596 %0,42
PARİTE
1,0704 %0,99
ALTIN
148,04 %0,46
FAİZ
11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
90 Milyar Lirayı Çok Aşarız"
Müzakerelere Mont Pelerin'de Devam Edilece...
Çin, Yabancı Yatırım Planını Açıkladı
17 Ocak 2017 Salı 15:32
Ekonomiyi yabancı yatırımcılara açmak için hazırlanan Çin, yeni bir plan açıkladı.
Ekonomiyi yabancı yatırımcılara açmak için hazırlanan Çin, yeni bir plan açıkladı.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9171054] Dunya.com
6
84
4
Ve efsane profesör tartışmaya son noktayı koydu!
Kimse durduramıyor, rekor üstüne rekor kırdı
50 milyar doları verdi dünyanın en büyüğü oldu
"ABD başaramadı ama bizde tıkır tıkır işliyor"
Darphane'nin altın üretimi son 16 yılın dibinde!
Altın önce yükseldi, sonra düştü
Reina saldırganının evinden çıkan not, şaşkına çevirdi