Çin Serbest Bölgesi Kurulması Gündemde"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayısta Çin'e ziyaret gerçekleştireceğini, daha sonra kendisinin de ilgili birimlerle yoğun bir şekilde bu ülkede temaslarda bulunacağını belirterek, "Türkiye'de üretim ve lojistik amaçlı bir Çin Serbest Bölgesi kurulması gelecek günlerdeki önemli maddelerimizden biri olacaktır." dedi.



Zeybekci, "10 İl, 10 Ülke" hedef pazar çalışması kapsamında, bakanlıkta gerçekleştirilen Çin tanıtım toplantısının açılışında konuştu.



Türkiye'nin bütün dünyayı potansiyel pazar olarak göreceğini ve Çin gibi bir devi ıskalamayacağını bildiren Zeybekci, "Çin ile şu anki ilişkimiz sürdürülebilir değildir, bu sürmez, devam etmez. Çin gibi devasa ekonomiye 5 satarken 10 almayı kabul edebiliriz ama 10'a 1 siyaseten de Ekonomi Bakanı olarak bize çok büyük baskı getirir, devamlı göze batar. 30 milyar dolarlık alalım, 15-20 milyar dolarlık da biz satalım, kabul edilebilir olsun." ifadelerini kullandı.



Zeybekci, karşılıklı menfaatlerin adil şekilde birbirini desteklemediği ilişkilerin sürdürülemez olduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın mayıs ayı içinde bir Çin ziyareti gerçekleşecek. Ondan sonra bizim ilgili birimlerle yoğun bir şekilde Çin'de temaslarımız olacak. Bunu da karşılıklı adil bir menfaat ilişkisi haline dönüştüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Türk ithalatçısının Çin'e girişi ve vize konusunda sıkıntı yaşadığını aktaran Zeybekci, şöyle devam etti:



"Bunu Çin için bir kayıp olarak görüyorum. Gidenlerin çoğu mal almaya gidiyor. Yaklaşık 25-26 milyar dolar ithalatımızın ve 2,3 milyar dolar civarında ihracatımızın olduğu, Türkiye'nin dünyada en açık verdiği ülke. Şu anda Çin ile aramızda bizim istemediğimiz bir ticari yaklaşım var."



Zeybekci, Çin'den yapılan ithalatın tutarından rahatsız olmadığına dikkati çekerek, bunun karşılığında Türkiye'nin de ihracatının artması gerektiğini vurguladı.



Türkiye'nin son dönemdeki köprü ve demiryolu hattı projeleriyle İpek Yolu Projesi'ne hazır olduğunu ve Türkiye'nin Çin'i ıskalamayacağını kaydeden Zeybekci, "Türkiye'de üretim ve lojistik amaçlı bir Çin Serbest Bölgesi kurulması gelecek günlerdeki önemli maddelerimizden biri olacaktır." dedi.



"Türkiye koalisyon hastalığından kurtuldu"



Bakan Zeybekci, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonucuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunurken, "Ülkenin, milletin, demokrasinin, hukukun, insan haklarının ve özgürlüklerin Türkiye'de garantisi millettir. Millet her şeye el koymuştur. Türkiye, en son 16 Nisan'da da, bizim için en önemli ikilemlerden birisinden, reel sektörün bedel ödediği, Türkiye'nin her 5-10 yıl aralığında geri adımla, bazen kazanımdan daha fazla kayıplarının olduğu bir hastalıktan kurtuldu. Bu koalisyon hastalığıydı." ifadelerini kullandı.



Halk oylamasının ardından milletin artık sadece geleceğe bakabileceğini belirten Zeybekci, "Bundan sonra siyaset olarak, hükümet olarak 'Şu vardı, şundan dolayı, bundan dolayı' diyecek durumda değiliz. Türkiye olarak gündemimiz her gün bir önceki günden daha çok üretmek, daha çok istihdam yaratmak, daha fazla ihracat yapmak, bir milim daha fazla büyüyen Türkiye için adımlar atmak olacak. Bunun en sağlıklı yöntemi de ihracata dayalı büyüme." diye konuştu.



- "Sandıktan güven ve istikrar çıktı"



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de, referandumda halkın kendi geleceğini oyladığını, sandıktan istikrar ve güven çıktığını söyledi. Milletin, "Ülkemizin gündemi ekonomi olsun." dediğini ifade eden Büyükekşi, böylece 2023 hedeflerine daha hızlı ve sağlam adımlarla ilerlenebileceğinin altını çizdi.



Ankara'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen 5. il olduğuna işaret eden Büyükekşi, 2023 hedefleri kapsamında, ihracatın dünya ticaretinden aldığı payın yüzde 1,5'e çıkarılmasında, başkentin de en fazla katkı veren illerden biri olacağını dile getirdi. Ankaralı ihracatçıların sayısının son 10 yılda yüzde 43 artışla 4 bin 500'e yaklaştığına dikkati çeken Büyükekşi, bu başarının yeterli olmadığını kaydetti.



Büyükekşi, 2016 başında en çok ihracat yapan illerden 10'unu potansiyel ithalatçılarıyla eşleştirdiklerini anımsattı. Bugüne kadarki toplantıları Gaziantep, Adana, Konya, Antalya, Bursa, İzmir ve Denizli'de yaptıklarını hatırlatan Büyükekşi, 8. toplantıyı başkentte gerçekleştirdiklerini ve hedef pazar olarak da Çin'i belirlediklerini ifade etti.



Ankara'nın savunma sanayi ihracatının binde 1'inin Çin'e yapıldığını aktaran Büyükekşi, makine ihracatında yüzde 4, otomotivde ise yüzde 5'lik payın bu ülkeye ait olduğunu kaydetti. Dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı olan Çin pazarında başkentli ihracatçıların daha görünür olmaması için hiçbir engel olmadığını vurgulayan Büyükekşi, "Önümüzdeki dönemde de Ankaralı iş adamlarımızı Çin'e götürmeyi planlıyoruz. Benzer şekilde Çin'den de alım heyetlerini Ankara'ya getirerek, Çinli iş insanlarını Ankaralı ihracatçılarla buluşturacağız. Böylelikle, iki ülke arasındaki ticari iş birliğini en üst düzeye taşımak için çabalayacağız." diye konuştu.