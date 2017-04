Çin'in Yönetimi" Kitabının Türkçe İlk Baskısının Lansmanı

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Yandong, "Şu an Çin ve Türkiye yükselen ekonomi ve G20 grubunun iki önemli üyesi. Her iki ülkenin çok uzun bir dostluk tarihi bulunuyor ve aynı zamanda iki millette kendi dirilişini gerçekleştirmek üzere tarihi fırsatlarla karşılaşıyor." dedi.



Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Çin'in Yönetimi"kitabının Türkçe ilk baskısının lansmanı töreni, Çin Başbakan Yardımcısı Liu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in katılımıyla yapıldı.



Kitabın tanıtımı öncesinde Şimşek ve Liu ikili görüşme gerçekleştirdi.



Törende konuşan Liu, Çin'in Uluslararası ve Dış Yayınlar Bürosu ile Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin desteğinin yanı sıra iki ülkenin yayın birimlerinin iş birliğiyle kitabın Türkçe versiyonunun yayımlandığını söyledi. Liu, "Bu, ülkelerimizin dostane iletişimi ve iş birliğinin önemli bir neticesidir." dedi.



Söz konusu kitabın yayımlanması noktasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Liu, kitapta Şi Cinping'in 2012- 2014 arasındaki konuşma, mesaj ve mülakatlarından oluşan 79 makalenin bulunduğunu ifade etti.



Liu, ondan fazla dile tercüme edilen ve şu ana kadar 6 milyon 200 binden fazla baskısı yapılan kitabın uluslararası camianın Çin hakkındaki sorulara yanıt bulması açısından önemli bir anahtar rol üstlendiğineceği söyledi.



Çin ve Türkiye'nin Avrasya kıtasının batı ve doğu ucunda yer almasına rağmen, iki bin yıl önce eski İpek Yoluyla iki önemli medeniyetin birbirine bağlandığını belirten Liu, "Şu an Çin ve Türkiye yükselen ekonomi ve G20 grubunun iki önemli üyesidir. Her iki ülkenin çok uzun bir dostluk tarihi bulunuyor ve aynı zamanda iki millette kendi dirilişini gerçekleştirmek üzere tarihi fırsatlarla karşılaşıyor." diye konuştu.



Çin Devlet Başkanı Şi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında son iki yılda üç defa ikili görüşme gerçekleştiğini hatırlatan Liu, bu görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.



Liu, "İnanıyoruz ki iki tarafın ortak çabalarıyla ilişkilerimiz daha da yüksek bir seviyeye taşınacak, hem halklarımıza daha fazla yararlar getirecek hem de dünya barışı ve kalkınmasına daha büyük katkılarda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.



Tören sonunda Liu Yandong, Başbakan Yardımcısı Şimşek'e "Çin'in Yönetimi" kitabını takdim etti.