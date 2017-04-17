Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'Çin'in Yönetimi' Kitabı Türkçe Baskısı Lansmanı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'Çin'in Yönetimi' kitabı Türkçe baskısı lansmanıANKARA - Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'Çin'in Yönetimi' isimli kitabının Türkçe baskısının lansmanı gerçekleşti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'Çin'in Yönetimi' kitabı Türkçe baskısı lansmanı
ANKARA - Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'Çin'in Yönetimi' isimli kitabının Türkçe baskısının lansmanı gerçekleşti.
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin düzenlediği Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'Çin'in Yönetimi' isimli kitabının Türkçe baskısının lansmanı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ve Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman'ın katılımı ile Ankara Palas'ta gerçekleşti.
Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türk-Çin ilişkilerinin son yıllarda kazandığı ivmeden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve aynı zamanda Komünist Parti Genel Sekreteri Şi Cinping'in kalkınma kavramları ve politikalarından çevre konularına, milli savunmadan yolsuzlukla mücadeleye uzanan bir yelpazenin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti'nin küresel konulara giderek artan ilgisini şekillendiren,
ilke ve politikaları konusunda resmi konuşmalarının, görüşmelerinin, verdiği talimatlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Çin'in Yönetimi adlı kitabın Türkçe'ye kazandırılması, Çin siyasi tuıtum ve yaklaşımlarının daha iyi anlaşılması bakımından yararlı bir katkı teşkil etmektedir. Çin'in reform ve dışa açılma yolundaki çabalarını takdirle izliyoruz. Çin dünya siyasetindeki ve ekonomisindeki ağırlığını giderek arttırmaktadır. Bu sene Çin Devlet Başkanı'nın Davos'ta yaptığı konuşma, bütün dünya tarafından alkışlandı. Korumacılığın bu kadar ön planda olduğu bir dönemde küreselleşmeye Çin'in sahip çıkacağını doğrusu kimse ummuyordu ama Çin Devlet Başkanı'nın ne kadar vizyonu olduğunu da ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
"Kuşak ve Yol Projesi tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına ilişkin ülkemizin yaklaşımıyla örtüşüyor"
"Çin rüyası kavramıyla Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü için ortaya koyduğumuz 2023 vizyonu birbiriyle örtüşen unsurlar içermektedir" diyen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her iki vizyonun da ortak noktası: Barış ve refah içerisinde kalkınma ve bir arada yaşamaya olan inançtır. Türkiye ve Çin'in bu doğrultuda gösterdiği gayretler ülkelerimiz için olduğu kadar bölgesel ve küresel refah ve istikrar için de büyük önem arz etmektedir. Çin Devlet Başkanı Sayın Şi'nin inisiyatif alarak öncülük ettiği 'İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu' projelerinin kısaca Kuşak ve Yol projesinin tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına ilişkin ülkemizin yaklaşımıyla örtüştüğünü de görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Kuşak ve Yol Zirvesi'ne katılarak ülkemizin bu konudaki yaklaşımını ve katkılarını ortaya koyacaktır. Bu inisiyatiflerin ikili ilişkilerimizde ve iş alemlerimiz için yeni stratejik işbirliği alanı ortaya çıkardığına inanarak bu projeyi başından beri destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz."
Çin Devlet Başkanı Şi'nin kitabının Çin'i ve Çin Yönetim felsefesinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ve kalkınmayı anlamak isteyen tüm okuyucular için önemli bir rehber olacağına inandığını söyleyen Şimşek, "Geçen sene Çin'i dört kez ziyaret etme fırsatı buldum ve Çin'deki kalkınmayı, gelişmeyi birinci elden görme fırsatı buldum o nedenle bu eserin faydası olacağına inanıyorum. Dolayısıyla bu eseri okumanızı tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başbakan Yardımcısı Yandong, Başbakan Yardımcı'sı Şimşek birlikte yeni kitabın perdesini açtı. Yandong'un, Şimşek'e 'Çin'in Yönetimi' kitabının Türkçe versiyonunu takdim etmesinin ardından tören sona erdi.