Çin'den Kuzey Kore'ye: Bugünlerde bir hata yapmayın!

Çin, ABD'nin Kuzey Kore hamlesini engellemek için devreye girdi. Geçen hafta Başkan Donald Trump'la Florida'da bir araya gelen Çin lideri Xi Jinping, mevkidaşını bu kez telefonla arayarak Kuzey Kore'de barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha vurguladı.

Kuzey Kore sorununu masaya yatıran liderlerden Xi, Trump'a tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Bu görüşmeden saatler önce resmi bir Çin gazetesi, Pyongyang yönetimini bugünlerde bir hata yapmaması için uyardı. Global Times'a göre, Kuzey Kore'nin ilk nükleer testini yaptığı 2006'dan bu yana ilk kez savaşa bu kadar yaklaşıldı.

Editöryal yazıda Pyongyang yönetiminden kendi güvenliği için tüm nükleer ve füze faaliyetlerini durdurması istendi. Gazeteye göre Suriye'ye füzelerle saldıran Trump'ın benzer bir adım atmayacağının garantisi yok.

Trump: Denizaltılar da var, atılacak adımları açık etmeyeceğim

Fox Business kanalında yayınlanan 'Mornings with Maria' adlı programa katılan ABD lideri Trump ise, Kuzey Kore'yi durdurmak için tereddüt etmeyeceklerini bir kez daha ilan etti. Uçak gemisi USS Carl Vinson'ın başını savaş gemilerini bölgeye gönderdiklerini hatırlatan Trump, bölgede denizaltılarının da bulunduğu mesajını verdi.

Kuzey Kore'ye karşı atacakları adımları açık etmek istemediğini bildiren Trump, Obama'nın Musul'a operasyon yapacağını çok önceden söylediğini ve herkesin tedbirini aldığını söyledi.

ABD Başkanı, dün de Twitter hesabında "Kuzey Kore belasını arıyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse, bu harika olur. Eğer yardım etmezse, biz onlarsız bu problemi çözeceğiz" diye yazmıştı.

Çin'in uyarılarına rağmen Pyongyang yönetimi de ABD'yi tehdit ediyor. ABD'ye nükleer yanıt verebileceğini ilan eden Kuzey Kore'den, "Bize savaş açmaya kalkarlarsa onları yeryüzünden sileriz" açıklaması geldi.