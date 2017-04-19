Çin'de Yolsuzlukla Mücadele

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde eski Başkan Yardımcısı Pan Yiyang, 86 milyon yüen (12,5 milyon dolar) tutarında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hapse mahkum edildi.



Tiencin Orta Halk Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Pan Yiyang, görevde bulunduğu 1999-2014 yıllarında rüşvet ve yolsuzluk olaylarına karıştığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Eski Başkan Yardımcısı'nın, makamını kötüye kullanarak yasa dışı kazanç elde ettiğine hükmeden mahkeme, Pan'ın irtikap yoluyla elde ettiği mal varlıklarına el konulmasına ve 4 milyon yüen para cezası ödemesine hükmetti.



85 bin yetkiliye yolsuzluk cezası



Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu (CCDI), 2017'nin ilk üç ayında 85 bin yetkilinin yolsuzlukla mücadele kapsamında cezalandırıldığını duyurdu.



Ülke çapında yapılan denetimlerde eyalet, kent ve ilçe bazındaki yetkililerden 12 bininin, ciddi disiplin ihlalleri yaptığı gerekçesiyle görevden alındığı belirtildi.



CCDI dün yayımladığı bildiride, ÇKP'nin 88 milyon üyesini partinin kırmızı çizgilerine karşı uyarmış, daha önce bu yasakları çiğneyen görevlilerin aldıkları cezalara ilişkin örnekler vermişti.



Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebiliyor.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012 yılında ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" olarak nitelemişti.