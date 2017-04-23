Çin'de Özbekistan'ın Haber Ajansı Kurulacak

Çin'in Taşkent Büyükelçisi Sun Lijie, Çin'de Özbekistan'ın haber ajansı kurulacağını açıkladı.



Çin'in Taşkent Büyükelçisi Sun Lijie, Taşkent'te basın mensuplarıyla yaptığı görüşme esnasında, yakında Çin'de Özbekistan'ın haber ajansı kurulacağını bildirdi. Büyükelçi, iki ülke arasındaki devamlı gelişmekte olan ilişkileri geniş kapsamda yayınlamaya hizmet edecek olan bu haber ajansının kuruluşuyla ilgili görüşmelerin başarıyla sürdürüldüğünü belirtti. Sun Lijie sinema yapımı ve işletmeciliğiyle ilgili yeni projeler de gerçekleştirilmekte olduğunu açıkladı. - TAŞKENT