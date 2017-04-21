Çimento Yüklü Tır Viyadükten Uçtu: 1 Ölü

TEM otoyolu Kocaeli kesiminde çimento yüklü tır yaklaşık 50 metre viyadükten aşağıya uçtu. Tır sürücüsü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, kaza, bugün 13.30 sıralarında TEM otoyolu Kuruçeşme Viyadüğünde meydana geldi. 03 F 0918 plakalı tır sürücüsü Hacı A., İstanbul istikametine seyrederken Korutepe tüneli çıkışında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sol tarafına geçen tır, viyadükten aşağıya düştü. Yaklaşık 50 metreden düşen tırın sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırda yüklü olarak bulunan çimentolar ise etrafa saçıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ