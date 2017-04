Çimento Üreticileri: Beton Yol Kullanılırsa Yılda Bir Avrasya Tüneli Tasarruf Edilir

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB) ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Beton Yollar Semineri'nde, "beton yol ve beton bariyer" kullanarak her yıl bir Avrasya tünelinin maliyeti kadar tasarruf sağlanabileceği ve cari açığın azaltılabileceği savunuldu.



TÇMB'den yapılan açıklamaya göre, Samsun'daki en iyi beton yol uygulamalarını diğer bölge belediyelerine tanıtmak ve farkındalık yaratmak için TÇMB ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği, "Beton Yollar Semineri"ne, Samsun, Tekirdağ, Denizli, Kocaeli büyükşehir belediye temsilcilerinin yanısıra konusunda uzman konuşmacılar katılarak beton yol dönüşümü bütün detaylarıyla ele alındı.



Beton Yollar Semineri'nde Türkiye'nin beton yol kullanımı masaya yatırılırken yüzde 100 yerli kaynaklar kullanılarak yapılan beton yolların Samsun, Denizli, Kocaeli, Trabzon ve Şanlıurfa başta olmak üzere 24 büyükşehir,18 il ve 8 ilçede kullanıldığı belirtildi.



Beton yol ve bariyer kullanımı, belediye yetkilileri, uzman ve akademisyenlerin katılımı ile detaylarıyla ele alındı ve silindirle sıkıştırılmış beton yol teknolojisi sayesinde birçok belediye asfalt ekipmanlarıyla kolaylıkla imal edilebilen daha güçlü, daha dayanıklı ve daha düşük maliyeti olan beton yolları uyguladığı anlatıldı. Beton yolun alternatifleriyle karşılaştırıldığında yüzde 40 daha ucuz olduğu ve daha dayanıklı olduğu gibi özellikleri ele alındı.



Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Genel Yardımcısı Recep Şahin, açılış konuşmasında Türkiye Belediye Birliği'nin Türkiye'deki tüm belediyelerin üye olduğu bir kurum olduğunu hatırlatarak asıl görevlerinden birinin belediyelere eğitimler düzenleyip onlara rehberlik yapmak olduğunu söyledi. Şahin, "TÇMB'nin beton yollar konusunda yaptığı çalışmaları duyunca bizde aktif olarak rol almak istedik. Türkiye'nin milli değeri olan beton yolları uzmanlar ve akademisyenlerle birlikte bugün burada masaya yatıracağız. Samsun Belediyesi'nin beton yollar konusundaki tercihinin diğer şehirlere de yayılmasını umuyoruz" dedi.



Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği CEO'su İsmail Bulut da konuşmasında Türkiye'nin 2016 yılı sonunda cari açığının 32.6 milyar dolar olarak açıklandığına değindi. Bulut, bu tablonun içinde, petrol ürünleri ithalatı hatırı sayılır bir yer tuttuğunun altını çizerek, her yıl 25 milyon ton petrol ithal edildiğini ve ithalata bağımlılık oranının yüzde 98 seviyesinde seyrettiğine de dikkat çekti ve ekledi:



"Beton yol ve beton bariyer teknolojilerinden yeterince faydalanılması halinde ülke ekonomisine özellikle hammaddenin yerli sermayeden karşılanabilmesi adına önemli avantajlar sağlayacak, uzun ömürlü olması nedeniyle siz uygulayıcılara ciddi zaman kazandıracak ve en önemlisi ülkemizde etkin kullanımı halinde her yıl bir Avrasya tüneli projesi kadar tasarruf sağlayarak cari açığın azalmasına neden olacaktır. Bu nedenle beton yolların alternatif bir seçenek olarak kullanılması gündemimizde yer almalı."



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 2 yılda 750 kilometre beton yol imalatı gerçekleştirerek, yol sorunun büyük kısmını çözdüklerini belirterek konunun çok önemli olduğunu vurguladı. Yılmaz, şöyle dedi:



"Çok önemli bir konuyu masaya yatırmak için bugün buradayız. 2014 yılından sonra Büyükşehir Belediyelerinin genişleyen görevleri kapsamında, köy yolları için hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başladık. Samsun'un iklim koşulları için en iyi çözümün beton yol çalışmaları olduğunu tespit ettik. Çünkü Karadeniz yağışları bize çok sınırlı çalışma zamanı bırakıyor. İşte tam bu noktada beton yolları konuşmaya, gündemimize almaya başladık. Betonu seçmemizdeki en büyük sebep beton yolların bozuk yol koşullarını, çarpık ve bozuk yolları çok iyi şekilde örtmesidir. Beton bir çözümdür, alternatiftir. Elbette asfalt gibi beton yollarında bir ömrü vardır. Ama biliyoruz ki beton yolların kullanım ömrü uzun solukludur."



Katılımcılar ayrıca Beton Yollar Semineri öncesinde düzenlenen teknik gezi kapsamında Samsun'da kullanılan beton yolları yerinde inceleme fırsatı da buldu. (Fotoğraflı) - Samsun