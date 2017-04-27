Cibuti Savunma Bakanı Behdun Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan ile Cibuti arasında askeri iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdulaziz, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Cibuti Savunma Bakanı Ali Hasan Behdun ile başkent Riyad'da bir araya geldi.



İki ülkeden bazı yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmede, savunma alanı başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliği, bölgedeki gelişmeler, iki ülkenin barış ve istikrarı desteklenmesi için harcadığı ortak çabaların ele alındığı kaydedildi.



Görüşmede ayrıca, Suudi Arabistan ile Cibuti arasında askeri iş birliği anlaşmasının da imzalandığı ifade edildi.