Chrome Bildirimlerinden Kurtulun!





Web siteleri, günümüzde web uygulamalarına dönüşerek hiç olmadıkları kadar kullanışlı hale geldiler. Ancak her bir web sitesinden ayrı bir uyarı almak, bazen çok can sıkıcı olabiliyor. Özellikle aynı uyarıyı hem PC'nizde, hem de telefonunuzda görmenin çoğu zaman hiçbir anlamı yok.



Sanırız kimsenin bu gereksiz uyarılara ayıracak zamanı yok. İşte Chrome uyarılarını tamamen kapatmanın yolu.



Menü simgesine tıklayın ve Ayarlar'a tıklayın.



Aşağı doğru kaydırın ve Gelişmiş ayarları göster seçeneğine tıklayın.



Gizlilik bölümüne doğru kaydırın ve İçerik ayarları'na tıklayın.



Açılan kutucukta Uyarılar alt başlığını bulun. Burada karşınıza üç farklı seçenek çıkacak.



Bu seçenekleri kullanarak uyarıları tamamen kapatabilirsiniz; bunun için son seçeneği kullanın.



Böylece hiçbir site, uyarı göstermek için izninizi isteme girişiminde bulunamayacak. Artık uyarılardan uzak kalabilirsiniz, en azından Chrome'da.