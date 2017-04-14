CHP Yalova Milletvekili İnce Açıklaması

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Pazar günü cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmeyeceğiz. Pazar günü bizi kimin yöneteceğini değil nasıl yöneteceklerine karar vereceğiz." dedi.



İnce, 16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek anayasa değişikliği referandum çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, referandum unun Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.



Halk oylaması için pazar günü herkesin sandık başına gitmesini isteyen İnce, "Pazar günü cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmeyeceğiz. Pazar günü bizi kimin yöneteceğini değil nasıl yöneteceklerine karar vereceğiz. ya Mozambik, Sundan, Etopya, Uganda ile aynı ligde olacağız ya da çağdaş uygarlıklar düzeyini aşmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.