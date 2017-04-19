CHP Myk Toplantısı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.



Alınan biliye göre, Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 3 saat 30 dakika süren toplantıda, 16 Nisan'daki halk oylamasının sonuçları değerlendirildi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in halk oylamasına ilişkin sunum yaptığı toplantıda, "mühürsüz oy pusulalarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından geçerli sayılması ve seçimde yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler" ele alındı.



Erken seçim ihtimalinin gündeme geldiği toplantıda, bazı MYK üyelerinin, "sine-i millete dönülebileceği" görüşünü dile getirdiği belirtildi.



Öte yandan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, halk oylamasını değerlendirmek ve gelecek dönem için yol haritasını belirlemek üzere, 22 Nisan'da CHP grubunu parti genel merkezinde toplayacak. Kılıçdaroğlu, daha sonra Parti Meclisi (PM) üyeleri ile il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelecek.