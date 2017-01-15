CHP Milletvekillerinden 15. Madde Oylamasını Yavaşlatma Politikası

CHP milletvekilleri 15. madde oylamasında yavaşlatma politikası uyguladılar.



Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 15. madde görüşmelerinden sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 15. maddede oylarını düşünerek kullanacaklarını açıkladı.



CHP milletvekilleri oy kullanma esnasında uzun süre kabinlerde kaldılar.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise milletvekillerini oy kıllanma konusunda uyardı. AK Parti milletvekilleri de oy vere işlemini ayakta izlediler. Ayrıca Ak Parti milletvekilleri CHP milletvekillerini cep telefonları ile kayda aldılar. - ANKARA