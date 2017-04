CHP'li Torun: AKP İktidarının Tutarsız Yönetim Anlayışı Bundan Sonraki Tutarsızlıklarının Garantisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin 'eyalet sistemi' konusundaki değerlendirmesine ilişkin "Bu derece ciddi konuları içeren bir değişikliğin gündemde olduğu şu günlerde yurdunu seven milliyetçi yurttaşlarımızın da Kürt vatandaşlarımızın da bu oyuna kanmayacaktır. AKP iktidarının bugüne kadar ki tutarsız yönetim anlayışı bundan sonraki tutarsızlıklarının da garantisidir" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Karatepe'nin 'eyalet sistemi' konusundaki değerlendirmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Karatepe'nin bahsettiği yönetim anlayışının ciddiyetten uzak olduğunu vurgulayan CHP'li Torun, "Son günlerde Cumhurbaşkanı'nın Yerel Yönetimlerden sorumlu Baş Danışmanı Şükrü Karatepe tarafından yapılan bir değerlendirmede, Türkiye'nin referandum sonrasında Çin'dekine benzer bir eyalet sistemine geçmesi gerektiği vurgulanmış; özellikle büyükşehirler üzerinden Türkiye'nin idari sisteminin yeniden yapılandırılacağı belirtilmiştir. Konuşan kişinin yerel yönetimler konusunda Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı olduğu dikkate alındığında eyalet sistemine geçiş konusunda yapılan değerlendirmenin ciddiye alınması gerektiği açıktır. Bununla birlikte bu tür bir yönetim anlayışının son derece ciddiyetten uzak olduğunun da altının çizilmesi gerekir" açıklamasında bulundu.



"BU ANLAYIŞIN NE İSA'YA NE DE MUSA'YA YARANAMAYACAĞI AÇIK"



AK Parti iktidarının tutarsız olduğunu belirttiği yönetim anlayışının, bundan sonraki tutarsızlıklarının da garantisi olacağını savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bilindiği gibi, AKP iktidarı 7 Haziran seçimlerinden önce kamuoyunun bilgisi dışında gizli kapaklı olarak PKK ile görüşmeler sürdürmüş; ardından da Öcalan ile dolaylı görüşmelere başlamıştır. Ancak yine hepimizin gözleri önünde, 7 Haziran seçimlerinde iktidarı kaybetmeleri üzerine, Kürt sorununa ilişkin izlediği politikayı 180 derece değiştirmek zorunda kalmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, AKP iktidarının iki ara bir derede kaldığı bir durumun ortaya çıktığını görüyoruz. Bu tutarsız ve ciddiyetten uzak anlayış, bir yandan MHP yönetimiyle girilen ittifak nedeniyle, Kürt sorunu karşısında en sert söylemi üretirken, diğer yandan da Başdanışman Karatepe'nin yaptığı gibi, Kürt vatandaşlarımızın oyunu alabilmek için eyalet sisteminin kurulacağı yönünde sinyaller göndermeyi ihmal etmiyor. Bu anlayışın ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranamayacağı açık olmakla birlikte, vatandaşlarımıza 16 Nisan'da oylayacakları Anayasa değişikliğinin önemli bir maddesinin Cumhurbaşkanına birden fazla yönetim birimini bir araya getirerek yeni yönetim birimleri oluşturma yetkisi verdiğini hatırlatmak isteriz. Bu yetkiyle isterse, Cumhurbaşkanı Eyalet sistemine de geçilmesini sağlayacaktır. Bu derece ciddi konuları içeren bir değişikliğin gündemde olduğu şu günlerde yurdunu seven milliyetçi yurttaşlarımızın da, Kürt vatandaşlarımızın da bu oyuna kanmayacaktır. AKP iktidarının bugüne kadar ki tutarsız yönetim anlayışı bundan sonraki tutarsızlıklarının da garantisidir.



Altını bir kez daha çizmek isteriz ki; bu ülkenin ulusal bütünlüğünü koruyarak, demokratik bir düzen içinde her sorununu çözecek birikiminin olması en büyük güvencemizdir. Bu birikimi kendi çıkarları için ortadan kaldırmaya ve ulusal bütünlüğümüzü bile oy kaygısıyla müzakere etmeye kalkan bu aymaz ve güvenilmez anlayışa gerekli yanıtı Yozgat'ta da Şırnak'ta da, Ordu'da da, Mardin'de de halkımızın Pazar günü vereceğine olan inancımla, saygılarımı sunarım" - Ankara