CHP'li Hürriyet, 'Hayır' İçin Destek İstedi
Ziyaret ettiği Balkan Göçmenleri Derneği’nde konuşan CHP Milletvekili Hürriyet, “Balkanlardan göçmek zorunda bırakılan soydaşlarımızın sıkıntılarından beslenenlere ‘Evet’ demeyin” dedi.
Ziyaret ettiği Balkan Göçmenleri Derneği'nde konuşan CHP Milletvekili Hürriyet, "Balkanlardan göçmek zorunda bırakılan soydaşlarımızın sıkıntılarından beslenenlere 'Evet' demeyin" dedi.
TBMM Başkanlık Divan Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, önceki akşam Körfez Balkan Göçmenleri Derneği'ni ziyaret etti. Ülke gündeminde pek çok sorun olmasına rağmen referandum çalışması yapmak zorunda olduklarını kaydeden Hürriyet, "Özellikle Balkanlardan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmış insanlarımız büyük güçlükler yaşarken, bugün garabet bir anayasa ile uğraşıyoruz. Ama görüyoruz ki, sizlerin çektiği sıkıntılarla beslenenler referandum da evet avcılığına çıkmışlar. Ne olur bunlara kanmayın" dedi.
Başkanlığını İlhan Topaloğlu'nun yaptığı Körfez Balkan Göçmenleri Derneği'ni ziyaret eden CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'e partisinin Körfez ilçe Başkanı Mehmet Kaçar, ilçe Kadın Kolları Başkanı Afife Karatekin ve partilileri eşlik etti. Ziyarette konuşan Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet Balkanlardan göçmek zorunda kalan Türklerin sorunlarına değinerek, "Özellikle Bulgaristan göçmeni soydaşlarımız için meclise yasa teklifi sunduk. Bulgaristan göçmeni her Türk vatandaşının zorunlu göç sebebiyle Türkiye'ye geldiğini belirttik ve bu şartın kaldırılmasını istedik. Bulgaristan'dan devam eden göç halen daha zorunlu olarak gerçekleşmekte, ancak bu zorunlu göç kapsamında değerlendirilmiyor ve bu vatandaşlarımız emekli olabilmek için oldukça zorlanıyorlar. Biz bunun önüne geçebilmek için yasa teklifimizi hazırladık ve meclise sunduk. Ancak milyonlarca vatandaşımızın sorununu çözecek her yasa teklifimiz bu referandum yüzünden beklemek zorunda kalıyor" diye konuştu.
Açıklamalarına devam eden Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Referandum için sahada, vatandaşları ikna etmek için dolaşanlar insanların sıkıntılarını kullanıyorlar. Balkanlar'dan gelen Türklerimizin de dertlerini kullanarak evet avcılığına çıkmışlar. Soydaşlarımızın sıkıntısı yeni bir sıkıntı değil, sanki yeni bir şeymiş gibi kullanıyorlar. Madem soydaşlarımızın sorunlarını çözeceksiniz, o zaman bunu evet ile değil, vicdanınız ile yapmalısınız. Sıkıntıları çözmek insanların referandum tercihine kalmamalı ve insanların evet-hayır tercihi asla ve asla yaptırım olarak kullanılmamalı. Ancak birileri ne yapıyor, 'Evet' deyin sorunlarınızı çözelim, 'evet' deyin güçlü Türkiye olsun. İnsanlar evet demeden de sorunlarını çözeceksiniz, bunu da şarta bağlamayacaksınız. 'Evet deyin çözelim' mantalitesi ile siyaset yapılmaz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ