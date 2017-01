CHP'li Ağbaba: TBMM Kendi Kendini İnfaz Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin önemli bir sürece girdiğini, 'TBMM'nin ortadan kaldırıldığını' söyledi.



Ağbaba, beraberinde milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Hüseyin Çamak ve Serdal Kuyucuoğlu ve İl Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. 'Hayır' kampanyası yapan kurumların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını öne süren Ağbaba, bu kurumların birlikte gösterilmeye çalışıldığını, özellikle Devlet Bahçeli ve etrafının bunu itibarsızlaştırmaya çalıştığını, CHP'nin MHP'li muhaliflerle kampanya yürüttüğünün de söylendiğini hatırlattı. Bunun açıkça hayır cephesini dağıtmaya yönelik bir hamle olarak nitelendiren Ağbaba şöyle devam etti:



"Bütün siyasi partilerin seçim bildirgesi, programları var. O programlarda neyi, Türkiye için hangi geleceği hedeflediklerini yazarlar. Öncelikle kendi seçim bildirgesi ile programı ile çelişen bir kişi varsa o da Devlet Bahçeli'dir. 1 Kasım seçimlerindeki seçim bildirgesi, parti programlarına, geçmişteki lideri Türkeş'e bakın, bunların hepsi rejim değişikliği ve başkanlığa karşıdır. Devlet Bahçeli, 'Ver Bilal'i al başkanlığı' diyordu. Aslında MHP ile muhalifleşen Devlet Bahçeli'dir. Bizim muhaliflerle birlikte ne kampanya yapma niyetimiz var ne de öyle bir çalışmamız var. Hayır cephesini bir kampta göstermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin her yanında hayır diyenlerin sayısı her yerde görüyoruz. Bu da parti meselesi değil, memleket meselesidir. Bunu da her yerde yüksek sesle söylemek lazım"dedi.



MECLİS KENDİ KENDİNİ İNFAZ ETTİ



Yeni dönem nedeni ile meclisin 'kendi kendini infaz ettiğini' söyleyen Ağbaba şunları söyledi:



"Milletvekillerinin denetim görevi vardır. Milletvekillerinin bakanların üzerindeki gücü, mecliste verdiği gensoru ve tekliflerden gelir. Şimdi bakanlara yönelik gensoru ortadan kaldırılıyor. Artık mecliste Bakanlar Kurulu seçilmeyecek. Bakanların meclisten seçilme şartı ortadan kaldırılıyor. Eğer milletvekili bakan olursa istifa etmesi gerekiyor. Bakanlar Kurulu'nun da meclisten seçilmemesi TBMM'nin yok edilmesidir. Artık bütçeyi TBMM yapmayacak. Bütçeyi saray, tek adam, başkan yapacak. Kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanı kararnamesi ile tek adama aktarılıyor. Her koşulda OHAL yetkisi veriliyor. Meclisin kolu kanadı kırılıyor."



- Mersin