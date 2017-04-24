CHP Hükümet Olma Ihtimalini Sonsuza Dek Yok Etti"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, "CHP, yeni sistemle birlikte hükümet olma ihtimalini kendi eliyle sonsuza dek yok etmiştir" dedi. Adana'da Asım Savaş Spor Salonu'nda gerçekleşen Sarıçam İlçe 12. Olağan Kongresinde konuşan Mevlüt Karakaya, MHP'nin daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi. Karakaya, "Bugün 'Partili cumhurbaşkanlığı olur mu?' diyenler, 2007'de Meclisi tıkayarak cumhurbaşkanını seçtirmeyenler ve seçim sistemini değiştirenlerdir. Bugün en çok bağıranlar bunun müsebbibidirler. Biz MHP olarak hiçbir zaman, hiçbir kişinin veya kurumun istekleri doğrultusunda hareket etmedik. MHP'nin tek bir referansı vardı, o da Türk milletidir. MHP; Türk devletinin, Türk milletinin bekası için ne gerekiyorsa onu yapar. Geçtiğimiz referandum da, devletimizin, milletimizin bekası adına yapılan bir tercih ve bir duruştu" diye konuştu.



"MHP'Yİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR"



Mevlüt Karakaya, öncesinde olduğu gibi referandum sonrasında da MHP'ye saldırıların arttığını ifade ederek, "Türk milletiyle, Türkiye Cumhuriyeti'yle, bayrağımızla, ezanımızla hesabı olan herkes MHP'ye saldırıyor. 16 Nisan akşamında tezgah hazırdı. Haber programlarında yalan sanal grafikler bile hazırlanmış. Daha sonuçlar netleşmeden, sanki sandık başına hangi partili geldi, hangi partili hangi tercihi yaptı, izlemişler gibi MHP'li seçmenin MHP Genel Başkanı'nın, MHP'nin arkasında durmadığı yalanını uydurdular. MHP'yi, klavye kahramanlarından, her ortama ayak uyduran birkaç yüz kişiden ibaret sanıyorlar. 7 Haziran'da 7.5 milyon seçmenin tercih ettiği, bunun üç katı potansiyeli bulunan MHP'yi itibarsızlaştırmak istiyorlar. MHP'li seçmenin sayın Genel Başkanımızın, genel merkezin arkasında durmasaydı, hangi sonucun çıkacağını da çok iyi bilen bu yüzsüzlerin, sayın Cumhurbaşkanını, siyasi iktidarı etnik bölücülerle tekrar işbirliği yapmaya yönelik kirli tuzağını bu millet gayet net görüyor" ifadelerini kullandı.



"Artık dün dünde kaldı" diyen Karakaya, "Şimdi yeni bir sisteme uyandık. Türkiye, hükümet etme sistemini kökten değiştirmiştir. Türkiye, bu değişikliği milli ve üniter devlet yapısı üzerinde cumhurbaşkanlığı sistemi olarak değiştirmiştir. Bugün bu değişikliğin rejim değişikliği olduğunu söyleyenler, Türkiye'yi böleceğini söyleyenler, önümüzdeki günlerde ne kadar haksız olduklarını, yanıldıklarını anlayacaklar" şeklinde konuştu.



"CHP KENDİ ELİYLE O İHTİMALİ YOK ETTİ"



"Bu sistemde yok olanlar olabilir" ifadesini kullanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, şu görüşleri dile getirdi:



"Dün, kendi siyasi miyopluğu yüzünden Mecliste cumhurbaşkanını seçtirme imkanını ortadan kaldıran CHP, artık bugün yeni sistemle birlikte hükümet olma ihtimalini kendi eliyle sonsuza dek yok etmiştir. Bugün hiç kimse; hükümet olmak için de, mecliste iktidar olmak için de tek başına hayaller kurmasın. MHP'ni denkleme katmadan, MHP'yi hesaba almadan hiç kimse ne Meclis'te ne de hükümet için hayal kursun. Birileri 'MHP bitecek, iki partili sisteme geçilecek, MHP bundan sonra bu siyasi yaşamda yeri yok' diyerek edepsizlik, terbiyesizlik yapıyorlar. Yeryüzünde, bu coğrafyada bir tek Türk kalıncaya kadar MHP var olmaya ve Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet var olması için, güçlenerek yoluna devam edecektir."



(İHA)