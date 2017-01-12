CHP Grubu Anayasa Değişiklik Teklifinin Beşinci Maddesinde Oy Kullanmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi grubu Anayasa değişikliği beşinci maddesinde oy kullanmayacak.



TBMM Genel Kurulu'nda Natasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP milletvekillerinin beşinci maddesinde oy kullanmayacağını açıkladı. Altay, kullanmama gerekçesi olarak da beşinci maddenin TBMM'nin yetkilerini yok edeceğine ilişkin endişeleri olduğunu ifade etti.



Beşinci madde oylaması devam ediyor. (AUÖ-GD) - ANKARA