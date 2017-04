CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Canlı Yayında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidince Ali'nin, Veli'nin söylemine göre değil, akıl süzgecinden geçirip, vicdan terazisinde tartıp oyumuzu öyle kullanmalıyız. Böyle yapınca kullandığımız oyun bir değeri ve önemi olacaktır. Eğer biz akıl süzgecinden geçirmeden, ön yargılarımızla hareket edersek yanlış olur." dedi.



CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bazı CHP'lilerin söylemlerinin anımsatılması ve bunların "hayır" oyları üzerinde etkisi olup olmadığının sorulması üzerine, kişilerin, konuşmalarının ötesinde sorunlar olduğunu söyledi.



Sorunun, Türkiye meselesi olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Ali, Veli böyle dedi' diye bir şey olmaz. 'Hayır oyu kullananlar çukurdur' dendi. Bunların ötesine geçmemiz lazım. ya memleket meselesi ortada. Bir memleketin meselesini, ülkenin demokrasisini tartışıyoruz. Parlamento rejiminden tek adam rejimine geçiyoruz. Ben buradan buraya hangi gerekçe ile geçeceğim, bizim bunu konuşmamız lazım. Yoksa 'Ali, Veli bunu dedi, o bunu dedi.' Bunların ötesinde düşünmemiz, sağduyulu olmamız, aklımızı kullanmamız lazım. Etkisi olur mu? Siyaseten tabi ki olur. O alır, allar pullar, satmaya çalışır. Biz bunların dışında düşünmek zorundayız. Biz memleketi düşünmek zorundayız. Sandığa gidince Ali'nin, Veli'nin söylemine göre değil, akıl süzgecinden geçirip, vicdan terazisinde tartıp oyumuzu öyle kullanmalıyız. Böyle yapınca kullandığımız oyunun bir değeri ve önemi olacaktır. Eğer biz akıl süzgecinden geçirmeden, ön yargılarımızla hareket edersek yanlış olur." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bağımsız mahkemelerin olması gerektiğini, bir partinin başkanının hakim tayin etmemesi gerektiğini dile getirdi.



Anayasa değişikliğinin, işsizlik, terör ve diğer hiçbir sorunu çözmediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Vatandaşlara soruyoruz; Bu değişiklik parlamentoyu güçlendiriyor mu? Hayır. Bakanların gelip TBMM'de hesap vermesini öngörüyor mu? Hayır. Kurulacak hükümet TBMM'ye gelip hükümet programını okuyacak mı, güvenoyu isteyecek mi? Hayır. Milletvekili sayısı niye artıyor? Vatandaşa şunu söylüyoruz; 187 trilyonu ödemeyi hazır mısın? 50 milletvekilinin 5 yıl için maliyeti en az 187 trilyon. Niye ödüyor vatandaş? Seçilecek bakan ve başkan yardımcıları hariç. Çünkü sayılarını bilmiyoruz. Bir ilde bir vali olur. Hangi mahkemede kaç hakim olacağı yazılıdır. Anayasa Mahkemesinin, yargıtayın üye sayısı bellidir. Neden Cumhurbaşkanı başkan yardımcısı sayısı belli değil?" şeklinde konuştu.



"Devlette teamül, gelenek kalmadı"



"Devlet teamülünde bir makul sayı yok mudur?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Devlette teamül, gelenek mi kaldı? Biz geleneklerimize, örfümüze bağlı bir devlet miyiz? Şimdi ben bütün mütedeyyin arkadaşlarıma, Osmanlı'yı seven tüm kardeşlerime, Osmanlı'dan onur, gurur duyarız, Osmanlı'da padişah vardı ama Başbakan da vardı. Vezir-i Azam. Bakanlar da vardı. Vezirler. Şimdi biz Osmanlı'nın da gerisine düşüyoruz. Cumhuriyetin kuruluşundan beri Başbakan ve Bakanlar Kurulu var. Niye kaldırıyoruz? Hangi teamül kaldı bizde? Dediniz ki 'Yazılı soru yok mu?' Evet var. Yazılı sorulara cevap veriliyor mu? Kaç soruya cevap verilmedi. Her bütçe konuşmasında, kürsüye çıkarak, meclis başkanına şunu sorarım ve sayı veririm; 'CHP'li milletvekilleri 800 soru sormuşlar bakanlara 4 yıl içinde. Bunların yüzde 80'ine cevap verilmemiştir. Ancak iç tüzüğe göre 15 gün içinde cevap vermesi gerekmektedir. Bu, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmez mi? Normalde yazılı soruya cevap verilmemesi utanç verici bir olaydır."



Kemal Kılıçdaroğlu, son 15 yılda Türkiye'de çok şeyin değiştiğini ve hiçbir teamülün, geleneğin kalmadığını savundu.



"Referandum iptal edilebilir" iddiası



Bir süre önce, "Referandum iptal edilebilir" iddiasının dillendirildiğinin hatırlatılması ve "şu anda böyle bir ihtimal var mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu yorumu yaptı:



"Ben o endişeyi baştan beri taşımadım. Çünkü referandum un iptal edilmesi için daha doğrusu ertelenmesi için olağanüstü bir durum olması lazım. Savaş olur, savaş hali olur, referandum ertelenir. O zaman zaman dillendirildi, söylendi. Şimdi son bir hafta. Psikolojik bir operasyon yapılıyor. Bunun da farkındayız. Psikolojik operasyon şu; 'Evet oyları çok önde. Dolayısıyla hayırcıların sandığa gitmesine gerek yok. Zaten gitsem oy kullansam da kullanmasam da nasıl olsa hayır çıkacak' diye bir psikolojik atmosfer yaratmaya çalışıyorlar. Son bir haftada bu taktik izlenecek diye daha önce söylemiştim. Bu taktik, medya, söylemler, araştırma ya da kamuoyu yoklama kuruluşları üzerinden böyle bir operasyon yapılacaktır."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün vatandaşlara seslenerek, "Görüşünüz ne olursa olsun, oyunuzun rengi ne olursa olsun, mutlaka sandığa gidin. Çocuklarınıza hesap vereceksiniz. Her toplantıda söylüyorum, 12 Eylül darbe anayasası 1982'de oylanırken, genç bir bürokrat olarak İstanbul Fikirtepe'de gidip hayır oyunu kullandım. Bugün evlatlarıma diyorum ki 'Ben o anayasa değişikliğine hayır demiştim.' Bu anayasa değişikliğinin 'evet'inin ağır bir vebali var. Yargıyı bitiriyoruz. Bağımsız mahkemeleri bitiriyoruz. Bir partinin genel başkanı hakimler, savcılar, komutanlar tayin edecek. Parlamentonun yetkilerini TBMM'den alıp, tek adama vereceğiz. Vebali ağırdır. Yolsuzluk yapan bakan hakkında gensoru veremeyeceğiz, hesabını soramayacağız." ifadelerini kullandı.



"Bu anayasa değişikliği geçerse zaten..."



Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği ile ekonomik ve sosyal konuların tamamında cumhurbaşkanının kararname çıkarabileceğine değinerek, ekonomik ve sosyal konulara, "asgari ücret", "Kıdem Tazminatı Fonu", "sendikalar"ı örnek verdi.



Kılıçdaroğlu, şunları anlattı:





"Anayasa değişikliğinin 8. maddesine göre, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Sosyal haklar, başka bir bölümde. Bütün ekonomik ve sosyal konularda Cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi veriliyor. Tek adam rejiminde OHAL ilan ederse bir kişi, bütün bu konuların tamamında kararname çıkarabiliyor, temel haklarda da siyasi haklarda da. OHAL ilan etmezse, ekonomik ve sosyal konularda istediği kararnameyi çıkarabiliyor, yetkisi var. Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili bütün kararları alabiliyor. Belediyelerle ilgili alamıyor ama muhtarlıklarla ilgili alabiliyor, isterse kapatabilir, bir kararnameyle. Daha vahimi de şu, bugün diyelim ki muhtarlar kapatılmak isteniyor, bir teklif de bir tasarı da gelebilir. Kaldırılması için komisyonlarda görüşülür, muhtar dernekleri davet edilir, kaldırılıp kaldırılmaması konusunda öneriler gelir ve tartışmalar çıkar. Tartışmalardan sonra meclis genel kurulu buna karar verir. Yeni rejimde, tek adam rejiminde bir sabah kalkıp bir kararnameyi resmi gazetede görecekler. Bunların hiçbirisi parlamentoda tartışılmayacak, tartışma zemini olmayacak. Tıpkı 24 saat içinde devletin bütün müsteşarlarının, genel müdürlerinin, emniyet müdürlerinin, valilerin, kaymakamların değişmesi gibi."



"AB meselesi referandum a götürülürse, buna yaklaşımınız ne olur?" sorusunu Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliği geçerse zaten dünyanın, Türkiye'nin demokratik bir ülke olmadığı yönündeki kanaatini perçinleyecektir, güçlendirecektir. Bu, bizim en büyük, ciddi zaaflarımızdan birisidir. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı olmayacak. Dolayısıyla ciddi sorunlar yaşayacağız. Biz, uygar, medeni dünyanın bir parçası olmak, bütün dünyayla, Ortadoğu'yla, Suriye'yle, Irak'la, Mısır'la, Libya'yla, Rusya'yla, İran'la, Avrupa'yla da barış içinde olmak, iyi ilişkilerimizin olmasını istiyoruz. Bu ilişkiler koparsa, en büyük zararı Türkiye görür." şeklinde yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin hangi sorununun çözüldüğünü kimsenin açıklayamadığını ifade ederek, "Devlette yönetim şekli daha mükemmel olacak" denildiğini aktardı.



Kılıçdaroğlu, "Devleti bir kişiye teslim ederseniz, yönetim şeklinin mükemmel olacağını kim garanti edebilir? Onu dengeleyecek bir mekanizma var mı? Dengeleyecek hiçbir mekanizma yok. Parlamento ile cumhurbaşkanlığı tamamen kopuyor. Bakanların hiçbirisi lütfedip meclise gelmeyecek ki. Niye gelsin?" dedi.



"Şimdi 'Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz' diyorlar"



"Evet geçsin Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz" denildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şu anda Türkiye'de Suriyeliler birinci sınıf vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da ikinci sınıf vatandaş. Suriyeliler hastaneye giderler, sıra beklemezler, katkı payı ödemezler. Bizim simitçimiz, boyacımız hastalansın, gider katkı payı öder ve sırasını bekler. Benim çocuğum, sizin çocuğunuz veya herhangi bir vatandaşın çocuğu üniversite sınavlarına girmek için dünyanın kursundan geçer, dünyanın parasını öder, sınavı kazanırsa üniversiteye girer. Suriyelinin çocuğu hiçbir sınava girmeden üniversiteye gidip kaydını yaptırıyor. Suriyeli esnaf vergi ödemez, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı esnaf, vergi öder. Kim ikinci sınıf vatandaş, kim birinci sınıf vatandaş? Şimdi 'Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz' diyorlar. Onu getir referandum a o zaman. Gelmiyor. Bugünkü parlamenter rejimde Suriyelilere vatandaşlık verilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. Tek adam rejiminde bir kişinin kararı gerekiyor, Bakanlar Kurulu yok çünkü bitiyor." diye konuştu.



(sürecek)