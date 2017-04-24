CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanı olduğu gün, AK Parti'nin Genel Merkezi'ne gidip, MYK'sına başkanlık yaptığı gün kendisinin Cumhurbaşkanı değil AK Parti Genel Başkanı olacağını savunarak, "Böyle bir durumu tanımıyorum, saygı...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanı olduğu gün, AK Parti'nin Genel Merkezi'ne gidip, MYK'sına başkanlık yaptığı gün kendisinin Cumhurbaşkanı değil AK Parti Genel Başkanı olacağını savunarak, "Böyle bir durumu tanımıyorum, saygı da duymuyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı tarafsız olur." dedi.
Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "referandum gecesi, özellikle YSK'nın içerisinde olduğu siyasi mühendisliğin, Türkiye'nin demokratik imajına ciddi gölge düşürdüğünü" iddia etti.
Bütün seçimlerde vali, kaymakam, TRT, havuz medyasının aktif rol oynadığını bildiklerini ileri süren Yılmaz, ancak bu kez şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle YSK'nın, devlet destekli siyasi mühendisliğin içinde yer almasını düşünemediklerini söyledi.
Yılmaz, bunun, seçmen ne derse desin Türkiye'nin demokratik seçim yapabilme yetisinin olmadığını gösterdiğini öne sürerek, sandık ve seçim güvenliğinin her şeyden önemli hale geldiğini ifade etti.
AGİT'in bu ayın sonunda nihai raporunu açıklayacağını anımsatan Yılmaz, ilk raporda yer alan "seçimlerin adil, eşit yapılmadığı, demokratik standartlara uymadığı" tespitlerinin, nihai raporda da teyit edilebileceğini belirtti. Yılmaz, Avrupa Konseyinde, Türkiye'nin yeniden denetime alınması konusunun oylanacağına işaret ederek, Türkiye'nin denetime alınması halinde, ilk kez denetimden çıkan bir ülkenin, antidemokratik uygulamaları nedeniyle denetime tabi tutulmuş olacağına dikkati çekti.
Yılmaz, AB sürecinin donduğunu, bundan sonra ciddi sıkıntılar yaşanacağını, Türkiye'nin ihracat, turizm, yatırım ve ekonomisinde ciddi sorunlarla karşılaşılacağını öne sürdü. Yılmaz, "Türkiye'de devlet destekli YSK'nın taşeronluk yapmasıyla üretilen bu siyasi sonuç meşru değildir. Dünya da bunu meşru kabul etmiyor, alay konusu haline getirildik." diye konuştu.
-"Zerre kadar iyi niyetli değiller"
Bugünün, Ermeni iddialarıyla ilgili, sözde soykırımın sürekli canlı tutulduğu bir gün olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye'ye dönük bu tür iddiaları gündeme getirenlerin zerre kadar iyi niyetli olmadığını vurguladı.
Öztürk Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu iddialar, 'Türkiye'yi acaba köşeye sıkıştırabilir miyiz, siyasi şantajla hizaya getirebilir miyiz' düşüncesinden üremiştir. Bosna, Irak, Suriye'deki ve dünyanın pek çok ülkesindeki katliamları, hafızalarında tutmayan çevreler, her nedense Ermeni iddialarını sürekli gündemde tutmaktan vazgeçmiyor. Türkiye'nin yüzleşmeyeceği bir tarihi yoktur. Tarihimizin her dönemiyle yüzleşmeye hazırız. Yeter ki yüz yüze gelebileceğimiz bir ortağımız olsun. Biz Ermenistan'ın tabularıyla, önyargılarıyla, bize dayatmaya çalıştığı soykırım iftirasıyla yıllardır uğraşıyoruz. Dünyada Ermeni diasporasının en büyük marifeti, Ermenistan'ı kalkındırmak değil, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak olmuştur. Ermeni halkıyla dost, kardeş olabileceğimizi belirtiyoruz. Fakat Ermenistan'ın bu iddialarından vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye ile iyi komşuluk ilişkisine girebilmesi için işgal ettiği Karabağ'dan çekilmesi, Karabağ dışındaki Azeri topraklarından çekilmesi lazım. Ermenistan, bir taraftan mağduriyet yaratıp, diğer taraftan toprak kazanma stratejisini uyguladığı sürece bizim Ermeni yönetimine saygımız olmayacaktır. "
-"Bu kadar siyasi işlere karışması..."
Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6. Ana Jet Üssünde askeri törenle karşılanmasına ilişkin rapor hazırlandığını, "Kasıt yok, kusur var" ifadesini kullandığını anımsattı.
Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bunların kanına dokunmuş. Ama bu zat-ı muhteremlerin, Barzani İstanbul'a, Ankara'ya gelirken, altına kırmızı halılar serildiğinde, göndere bayrak çekildiğinde; Yunan Savunma Bakanı, egemenliği tartışmalı Eşek Adası'na gittiğinde bunların kanına dokunmuyor mu? Evet Balıkesir'de çok büyük kusur var. Eşek Adası'na ses çıkarmayan Genelkurmay Başkanı, Balıkesir'deki olaya da ses çıkarmamıştır. Derhal Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması gerekir. Siyasi sorumlusu Genelkurmay Başkanı'dır. Türkiye'nin ordusunun başındaki kişinin, bu kadar siyasi işlere karışması, ordunun kredibilitesine, bizim yüreğimizdeki asker sevgisine ciddi darbedir. Siyasetin şakşakçılığını yapmak onlara düşmez. Onlar görevini yapsınlar. Ege'de işgal altındaki ada, adacık, kayalıklarla ilgili bir şey yapsınlar, oralarla ilgili soruşturma yapsınlar. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanına gösterilen muamele, Eşek Adası'nda şov yaptığı söylenen Yunan Savunma Bakanı'na gösterilen muameleden daha kötü."
Bir soru üzerine Yılmaz, Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti Genel Başkanı olduğu gün, AK Parti'nin Genel Merkezi'ne gidip MYK'sına başkanlık yaptığı gün kendisinin Cumhurbaşkanı değil AK Parti Genel Başkanı olacağını savunarak, "Böyle bir durumu tanımıyorum, saygı da duymuyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı tarafsız olur." dedi.