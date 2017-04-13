CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: "Sandıkların Güvenliğinden Kimse Endişe Etmesin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, referandum a saatler kala partisinin Aydın İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, kimsenin sandıkların ve oyların güvenliğinden endişe etmemesini isteyerek herkesin sandık başına gitmesini istedi.



Partisinin Aydın İl Başkanlığında İl Başkanı Bayram İnci, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ile birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, tüm anketlerin yüzde 53 ile yüzde 60 oranında hayır çıkacağını gösterdiğini ileri sürerek "16 Nisan akşamı 'Hayır' oylarının yüzde 53-60 bandı arasında olduğunu görüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Tezcan, "Türkiye'de bütün boya fabrikalarının boyalarını satın alsalar devlet gücüyle Türkiye'nin üstünde gök kubbeye o boyalarla 'Evet' yazsalar da sandıkta millet 'Hayır' diyecek" ifadelerini kullandı.



"Genel Başkanımız Havaalanından ayrıldı diye toplum yanıltılmak isteniyor"



Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun havaalanındaki görüntülerine ilişkin de konuşan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "15 Temmuz felaketine karşı iktidarı ile muhalefeti ile ortak bir direniş gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan darbe girişimine karşı çıktı doğru yaptı. Genel Başkanımız ilk geceden itibaren karşı çıktı ve bütün örgütlere talimat gönderdi darbeye karşı çıkacaksınız diye. Görülmemiş bir tavır gösterdi demokrasi adına. Siyasi parti başkanları aynı şekilde tavır gösterdiler ve hepimiz bombaların altına başımızı soktuk. O zaman biz Meclis'te tepemize bomba atılırken Başbakan Çankaya Köşkü'nde kendi korumasını ve güvenliğini sağlıyordu. 15 Temmuz'da darbe girişimi püskürtüldükten sonra ertesi gün bütün liderler TBMM'de toplandılar ve darbeyi lanetleyen bir toplantı yaptık. Sayın Genel Başkanımız uçaklar uçmadığı halde Ankara'ya karayolu ile yetişti. Orada Başbakan konuştu, Genel Başkanımızı ve Bahçeli konuştu. Sayın Cumhurbaşkanı 19 Temmuz'da 4 gün sonra geldi Ankara'ya güvenlik endişesi ile güvenlik yeterince sağlansın diye. Şimdi kendileri için 6 bin 7 bin korumayla polisle korunan Cumhurbaşkanı ve yüzlerce polisle korunan başbakan kendileri için güvenli ortamı sağlamak üzere attıkları adımın hiçbir eleştirilecek yanı yok ama Sayın Genel Başkan havaalanından ayrıldı diye bir iftira kampanyası ile toplumu yanıltmanın peşindeler. Tarih ve vicdanlar o dönemde CHP Genel Başkanının ve CHP'lilerin ne yaptığını biliyordu. Bütün kara lekeleri çalmaya kalksalar da tarihin temiz sayfasında bunlar yazılı kalacaktır" dedi.



"Sandık güvenliği ile ilgili tereddüdünüz olmasın"



Son dönemlerde sosyal medyada yaygınlaştırılan bazı tevatürler olduğunu ve herkesin sandığa gitmesini isteyen Bülent Tezcan, "Sandığa gitmemek 'evet'e hizmet etmektir. Kim ne oy verirse versin sandığa gitmelidir. Sandık güvenliliği ile ilgili tereddüdünüz olmasın. Her yerde 156 bin sandığın tamamında müşahitlerimiz var ve sandık kurulu üyelerimiz var. Sandıkları biz koruyacağız yeter ki vatandaşımız sandığa gitsin. Oy çalınır tevatürünün özellikle yaygınlaştırılmasına ve sandıklar korunamayacak algısının yerleştirilmesini 'evet' çıkmasını isteyenler sağlamaya çalışıyor. Hayır hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Tezcan açıklamalarının ardından Meydan'da bulunan 'hayır' çadırına ziyaret etti. - AYDIN