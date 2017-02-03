CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "2002'de sıfırlanmış halde aldıkları terörü azdıran, dağlardan kentlere taşmasına neden olanlar, utanmadan terörle mücadele için 'evet' çıkması gerektiğini söyleyebiliyor." ifadesini kullandı.



Cankurtaran, yazılı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "referandumda 'evet' denilmesinin terörle mücadeleye de 'evet' demek olacağı" yönündeki ifadeleri Ordu'da tekrarladığını savundu.



İktidarın, 2002'de terörsüz bir ortam devraldığını belirten Cankurtaran, "2002'de sıfırlanmış halde aldıkları terörü azdıran, dağlardan kentlere taşmasına neden olanlar, utanmadan terörle mücadele için 'evet' çıkması gerektiğini söyleyebiliyor. Demek bugüne kadar tek başlarına iktidar olmalarına rağmen mücadele etmemişler." değerlendirmesinde bulundu.



Bu sözlerin bir itiraf ve aynı zamanda suç olduğunu öne süren Cankurtaran, şu görüşleri savundu:



"Üstelik bugüne kadar terörle mücadele eden ve bu sürede şehit, gazi olanlara saygısızlıktır. 'Biz ne diye mücadele ettik' demez mi bu insanlar? Ama Numan Kurtulmuş'a bir önerim var, yaş itibarıyla asker ve polis olamaz ama sözlerinde inandırıcı olmak istiyorsa, görevini bıraksın, gitsin Şırnak ve Hakkari gibi terör sorunumuzun olduğu bir ilde gönüllü köy korucusu olarak terörle mücadelede bizzat görev alsın. O zaman daha inandırıcı olabilir."



Cankurtaran, ayrıca katıldığı bir programda Alevilere hakaret ettiğini ileri sürdüğü, Yazar Kadir Mısıroğlu ile Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun "canımıza yetti parlamenter sistem artık" şeklindeki sözlerini de eleştirdi.