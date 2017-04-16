CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Hayırlar Önde, Yüzde 50.98

REFERANDUM sonuçlarını memleketi Antalya'da takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, genel merkezin rakamlarına göre hayır oylarının yüzde 50.98 önde olduğunu ve manipülasyon yapıldığını öne sürdü.



Antalya Adliyesi'nde beraberinde CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök ve İl Başkanı Mustafa Erdem ile birlikte ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, gazetecilere açıklama yaptı. Ankara genel merkezde Yüksek Seçim Kurulu'nunda modelinin aynısının bulunduğunu belirterten Budak, "Şu anda YSK'nın açıkladığı sandıkların girildiği oran yüzde 70. Ama bakıyoruz televizyon kanallarına sadece Anadolu Ajansı'ndan alınan haberlerle seçimin bittiğinin duyurusunu yapıyorlar. Büyük bir manipülasyon bu, biz de ıslak imzalıların tamamını aldık, tamamı elimizde. Onun için bu itirazlar devam edecek. Şu anda bizim kendi kayıtlarımıza göre, Ankara genel merkezin kayıtlarına göre hayırlar önde. Hayırlar yüzde 50.98. Biraz önce görüştüm arkadaşlarımla, burada büyük bir manipülasyon yapılıyor. Bütün itirazlarımızı yapılıyor, onun için hiç kimse kuşkuya kapılmasın. Birincisi bu" diye konuştu.



YSK'NIN SON DAKİKA KARARLARI YARGIYA TAŞINACAK



Budak, ikinci konu olarak ise YSK'nın maç devam ederken kural değiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kanun var, seçim kanunu var. Net belli, mühürsüz oylar iptal edilir. Bunların iptal edilmeyeceği açıklanıyor. İki kendi genelgeleri var, genelgelerine aykırı bir tavır içindeler. Onun için bunların hepsi bu seçimin üzerine şaibe düşürmüştür. Bu saatten sonra yapılacak iş yine hukuka dayanarak itirazlarımızı net olarak yapmaktır. Antalya'da açık ara hayırlar önde. Bakıyoruz İstanbul, İzmir, Ankara önde. Nasıl oluyor böyle? Adana, Hatay'da aynı, Mersin öyle. Türkiye'nin bütün illerinde ya kafa kafaya ya büyük farkla hayırlar önde. Zaten mantık bunu gerektiriyor. Mantıklı, serinkanlı olmak lazım. Türkiye'de hukukun gereğini yapacağına inancımız tam ve sonsuz. O yüzden YSK'nın aldığı son dakika kararları da yargıya taşınacak. Bunların hepsi suçtur. Suçlular da cezalandırılacaktır. Eğer bu ülke hukuk devletiyse suçlular cezalandırılacaktır. Net olarak bunlar ifade etmek istiyorum."



- Antalya