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CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Esnaf ve Ahilik Fonu"nun bir müjde değil, ekonomideki daralmanın ve kötü gidişin sonucu olduğunu ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Esnaf ve Ahilik Fonu"nun bir müjde değil, ekonomideki daralmanın ve kötü gidişin sonucu olduğunu ileri sürdü.

Budak, yazılı açıklamasında, Başbakan Binali Yıldırım'ın duyurduğu "Esnaf ve Ahilik Fonu"nu değerlendirdi.

Fonunun bir müjde değil, ekonomideki daralma ve kötü gidişin sonucu olduğunu iddia eden Budak, "Türkiye'de esnaf işsizliği büyüyor. Bunun sorumlusu da içeride ve dışarıda büyük politik hatalar yapan AKP hükümetleridir." ifadesini kullandı.

İşsiz kalan esnafa, 2 yıl sonra işleyecek bir fonu müjde olarak sunmanın, esnafın aklıyla dalga geçmek olduğunu öne süren Budak, fon için Bağ-Kur primine ek olarak esnafın 2 yıl süreyle 35 lira ödemesi gerektiğini bildirdi.

Budak, şunları kaydetti:

"Fondan yararlanmak için 2 yıl prim ödenmesi şartı getiriliyor. Esnaf 35 lira ödeyecek, devlet 18 lira katkı verecek. 2 yıl prim ödemeyi başarabilen esnaf, 2 yıl sonra 711 lira alabilecek. Esnaf bugün Bağ-Kur primini ödeyemiyor. Üzerine 35 liralık ek yükü nasıl ödeyecek? Bugün dara düşmüş esnafın 2 yıl prim ödeyecek, 2 yıl bekleyecek dermanı yok. İşsizlik fonunda bugüne kadar biriken kaynak 100 milyar lirayı aştı. Ancak işsiz kalanların aldığı para 11 milyar düzeyinde. İşsizlik fonunun ancak yüzde 10'u emekçilere gitmiş. Koşullar nedeniyle binlerce işsiz yararlanamıyor ve daha çok Hükümetin harcamaları finanse ediliyor. Esnaf fonu da benzer şekilde Hükümete fon olacak gibi görünüyor. 2 yıl boyunca esnafın ödemeleri, hükümetin harcamalarına fon olacak."

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