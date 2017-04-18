CHP'den Halk Oylamasına İtiraz

CHP Adana ve Mersin İl Başkanlıkları, anayasa değişikliği halk oylamasında kullanılan mühürsüz zarfların ve oy pusulalarının geçersiz sayılarak, halk oylamasının iptali için itirazda bulundu.



CHP Adana İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı Ayhan Barut ve İl Başkanlığı Hukuk Koordinasyon Kurulu üyeleri ilçe seçim kurullarına sevk edilmek üzere Seyhan Bölge Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz nedenlerini ve taleplerini içeren dilekçeyi verdi.



Dilekçede, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bitlis'in Güroymak ilçesindeki seçimlerde itirazlar üzerine oyların dördüncü kez sayımında, kullanılan zarflardan bir adedinde mühür olmadığının tespiti üzerine seçimin iptaline karar verildiği bilgisi aktarıldı.



Mersin'de, CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit ve CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın da aralarında bulunduğu partililer de il binası önünde yaptıkları basın açıklamasının ardından adliyeye giderek halk oylamasının iptali için itirazda bulundu.



Alınan bilgilere göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı tarafından, Reyhanlı Seçim Kurulu Başkanlığına mühürsüz oy pusulası, mühürsüz zarfların geçersiz sayılması, tercih mührü yerine evet mührü basılan birleşik oy pusulalarının geçersiz sayılması için itiraz dilekçesi verildi.