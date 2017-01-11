CHP'den 'Atatürk' Konulu Animasyon Yayınlandı

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan 'Atatürk' konulu animasyon çizgi film, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter adresinden yayınlandı. Kılıçdaroğlu'nun seslendirdiği animasyonda, içinde bulunduğu günler 'karanlık günler' olarak değerlendirilerek, Türkiye'nin tek umut ışığının yine Atatürk çizgisine dönmek olduğu vurgulanıyor.



Tarkiye'de anayasa değişikliği tartışmaları sürerken, CHP Genel Merkezi tarafından 'Atatürk' konulu bir animasyon hazırlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seslendirdiği animasyon çizgi filmi, Kılıçdaroğlu'nun Twitter adresinden yayınlandı. Kılıçdaroğlu imzalı, 2 dakika 45 saniyelik çizgi filmde, İzmir Marşı yeniden yorumlandı. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte yaşanan umut dolu ve güzel günlerin anlatıldığı animasyonda, içinde bulunduğumuz günler 'karanlık günler' olarak eleştirilerek, Türkiye'nin tek umut ışığının yine Atatürk çizgisine dönmek olduğu vurgulanıyor. Film, "Bizler Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Bir gün bile tereddüt etmeden onun çizdiği yoldan gidenleriz. Allah'ından utansın o yoldan geri dönenler diyenleriz. Bizler istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi korumayı birinci vazife bilenleriz" sözüyle bitiyor. - Ankara