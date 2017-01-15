Chedjou'dan Trabzonspor'a Transfer Cevabı

FutbolArena Özel - Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Aurelien Chedjou'ya Trabzonspor talip oldu. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Kamerunlu stoper ile Trabzonspor Kulübü ilke görüşmesini yaptı.



Chedjou, Trabzonspor'a transfer olacak mı?



Bordo mavili ekip, Chedjou'nun menajeri ile görüştü. Galatasaray'da kadro dışı kalan Chedjou'da Trabzsonpor'a yeşil ışık yaktı. Ancak Chedjou'nun Trabzonspor'dan tek talebi "Galatasaray'da kazandığım ücreti verirseniz gelirim." oldu.



Sarı kırmızılılardan yıllık 2.2 milyon euro alan Chedjou'nun maliyetini karşılayabilirse Trabzonspor bu oyuncuyu kadrosuna katacak