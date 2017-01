Chaopecoense Küllerinden Yeniden Doğdu

Brezilya'da Chaopecoense futbol kulübü küllerinden yeniden doğuyor. İki ay önce 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında oyuncularının büyük bir kısmını yitiren futbol kulübü ilk maçına çıktı. Stadyumu dolduran 15 bin kişi maçın 71. dakikasında ayağa kalkarak acı olayda hayatını kaybedenleri andı.



Chapecoense have played their first football match since November's plane crash. #ForcaChape https: //t.co/CCMb9BZirD— RTÉ Soccer (@RTEsoccer) 21 January 2017



Kolombiya'ya Güney Amerika Kupası finalini oynamak için giden takım kazanın ardından kupaya layık görülmüştü.Trajedide bacağını kaybeden bir oyuncu ile ölen futbolcuların aileleri kupayı takımları adına kaldırdı.



Chapecoense survivors lift the Copa Sudamericana! #football #ForcaChape pic.twitter.com/jMI12F3DZp— Photos of Football (@photosofootball) 21 January 2017



Brezilya'nın son şampiyonu Palmeiras'a karşı verilen mücadeleden ise Chaopecoense alnının akıyla çıktı. Zira karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.



An emotional day for Chapecoense #ForçaChape pic.twitter.com/u8SAKnBFOS— Bleacher Report UK (@br_uk) 21 January 2017



